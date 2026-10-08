Kuzey Marmara gişelerinde sahte kozmetik operasyonu: 10 bin 700 ürün ele geçirildi

Adapazarı gişelerinde yürütülen operasyon

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve güvensiz kozmetik ürünlere yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Fiziki ve teknik takibin ardından ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde şüpheli bir aracı durdurdu ve detaylı arama gerçekleştirdi.

ele geçirilen ürünler ve şüpheli

Aramada piyasaya sürülmek üzere saklandığı değerlendirilen 10 bin 700 adet gümrük kaçağı kozmetik dolgu ürünü ele geçirildi. Ekipler, ürünlere el koyarken, araç sürücüsü M.Y. (30) hakkında adli işlem başlatıldı. Olay, kaçakçılık ve halk sağlığını tehdit eden ürünlerin tespiti açısından kayda geçti.

kamu sağlığına yönelik risk ve soruşturmanın devamı

Yetkililer, sahte veya gümrük kaçağı kozmetik ürünlerin içerik ve hijyen açısından ciddi sağlık riskleri barındırdığını belirtiyor. KOM ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ürünlerin kaynağı ve dağıtım ağına ilişkin araştırmaların sürdüğü, süreç boyunca el koyma ve adli işlemlerin devam edeceği bildirildi.

SAKARYA'DA HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN SAHTE VE GÜVENSİZ ÜRÜNLERE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA, OTOYOL GİŞELERİNDE DURDURULAN BİR ARAÇTA 10 BİN 700 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI KOZMETİK DOLGU ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ.