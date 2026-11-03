Kuzey Marmara otoyolunda belgeleri olmayan 2 bin 800 midye dolma trafikten çekildi

Sakarya gişelerinde yol kontrolü sırasında el koyma:

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile Otoyol Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı Gişelerinde gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında bir aracı durdurdu. Yapılan kontrolde aracın yük bölümünde, sevk ve nakil için gerekli belgelerinin bulunmadığı tespit edilen midye dolmalar bulundu.

Ürün tespiti ve belge eksiklikleri:

Araçta bulunan midye dolmaların sayısı sayım sonucu 2 bin 800 olarak belirlendi. Kontrol sırasında ürünlerin sevk ve menşei belgeleri ile sevk ve irsaliye belgelerinin olmadığı saptandı. Bu eksiklik, ürünlerin izlenebilirliği ve halk sağlığı açısından mevzuata aykırı kabul edildi.

Yasal işlem, idari yaptırım ve imha süreci:

Bu kapsamda araç sahibine, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı. Ayrıca menşei belgesinin bulunmaması nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kişiye idari yaptırım kararı verileceği bildirildi. Bulunan midyeler ise mevzuat gereği imha edilmek üzere ilgili tarım ekiplerine teslim edildi.

Olay, otoyol üzerindeki denetimlerin gıda güvenliği ve taşıma mevzuatının uygulanmasında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Yetkililer, benzer durumların önlenmesi için sevk belgelerinin eksiksiz bulundurulmasının gerektiğini vurguladı.

SAKARYA'DA JANDARMA EKİPLERİNCE KUZEY MARMARA OTOYOLU ADAPAZARI GİŞELERİ'NDE DURDURULAN BİR ARAÇTA, BELGELERİ BULUNMAYAN 2 BİN 800 MİDYE DOLMA ELE GEÇİRİLDİ.