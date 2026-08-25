Ladik'te dere yatağı güvence altına alınıyor: 8 mahalle taşkın riskinden korunacak

projenin amacı ve yürütülmesi:

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, yerleşim yerleri ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumayı, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamayı ve su kaynaklarının etkin yönetimini temin etmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Samsun’un Ladik ilçesindeki Bolat Mahallesi Oluk Deresi Islahı Projesi planlanan program doğrultusunda devam ediyor.

çalışmaların kapsamı ve yapılan imalatlar:

Proje kapsamında dere ıslahı ile birlikte köprü, menfez ve tersip bendi imalatlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sahada bugüne kadar önemli ilerleme kaydedildi; özellikle Çakırgümüş, Aşağıgölyazı ve Büyükkızoğlu mahallelerinde toplam bin 500 metre duvar imalatı tamamlandı ve ayrıca 1 adet menfez imalatı gerçekleştirildi. Planlanan diğer köprü ve tersip bendi çalışmaları da program çerçevesinde sahada ilerletiliyor.

beklenen etkiler:

Çalışmaların tamamlanmasıyla dere yatağının güvenli hale getirilmesi, taşkınların yerleşim yerleri ve tarım arazileri üzerindeki muhtemel zararlarının azaltılması hedefleniyor. Projenin 8 mahallede oluşturacağı koruma hattı sayesinde can ve mal güvenliğinde iyileşme, tarımsal üretim alanlarında azalan risk ve bölge genelinde daha güvenli yaşam alanları sağlanması bekleniyor.

DSİ Genel Müdürlüğü sahadaki uygulamaları programına uygun şekilde sürdürürken, tamamlanan ve planlanan imalatların bölge halkının güvenliğini artırmaya doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DEVAM EDİLEN LADİK BOLAT MAHALLESİ OLUK DERESİ ISLAHI PROJESİ İLE 8 MAHALLE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI KORUNACAK.