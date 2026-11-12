Lakerda festivalinde Sinop’un deniz ve lezzet hikâyesi sahnede

açılış töreni ve katılım:

Sinop’ta bu yıl 7’ncisi düzenlenen Lakerda Festivali, Sabahattin Ali Kültür Merkezi’ndeki törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. 12-15 Kasım tarihleri arasında sürecek organizasyonun ilk gününde kent içinden ve dışından çok sayıda vatandaş etkinlik alanına akın etti.

Festival, Sinop’un geleneksel lakerda lezzetini tanıtmayı, kentin gastronomi mirasını yaşatmayı ve bölgenin turizm potansiyelini güçlendirmeyi amaçlıyor. Açılışta kent protokolü ve geniş katılımlı halk buluşması dikkat çekti.

kuzka'nın hedefleri ve etkinlik içerikleri:

KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, programın yerel değerlerin ulusal ölçekte görünürlüğünü artırmaya odaklandığını belirtti. Eraslan, 'Bu uygulanan programdaki temel hedef yerel değerlerin, yöresel ürünlerin ulusalda bilinirliğinin artırılması, bu değerlerin kaybolmadan ekonomik ve sosyal kalkınmada etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak' dedi.

Eraslan, 2024'te Anadolu programının Cumhurbaşkanımızın eşi tarafından himaye edilmeye başlandığını ve programın uluslararası boyutunun güçlendirilmesi yönünde planlamalar yapıldığını aktardı. Festival kapsamında ayrıca denizcilik kültürüne ilişkin stantlar; deniz bağı, kotra ve ağ örücülüğü gibi uygulamalı deneyimler de sunulacak. Eraslan, etkinliğin ana temasının Sinop Lakerdasının özel şefler tarafından yorumlanması olduğunu ve ortaya çıkacak deneyimlerin vatandaştan teveccüh görmesi beklendiğini söyledi.

yerel vizyon ve ekonomik katkı beklentileri:

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, festivalin 3 bin yıllık denizcilik geleneğinin güncel bir sunumu olduğunu vurguladı. Başkan Gürbüz, '3 bin yıllık bir geleneğin 7.’sini yapıyoruz. Bir festival olarak düzenliyoruz. Turizm bir hikayeyi satma, aktarma becerisidir. Bu kentin de bir hikayesi var' ifadeleriyle etkinliğin kente değer katacağını belirtti.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise kent zenginliklerini koruyup geliştirmenin önemine dikkat çekti ve 2025 verilerine göre ilin toplam ihracatının 220 milyon dolar olduğunu, bunun 110 milyon dolarlık bölümünün su ürünlerinden elde edildiğini hatırlattı. Vali Özarslan, su ürünlerinin ihracattaki payının festival gibi etkinliklerle daha görünür hale getirilebileceğini işaret etti.

Dört gün sürecek organizasyon boyunca yerel lezzet sunumları, şef yorumları ve denizcilik kültürüne dair sergilerle Sinop’un gastronomi ve kültürel mirasının tanıtılması, ayrıca kent turizminin canlandırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

SİNOP’TA BU YIL 7’NCİSİ DÜZENLENEN LAKERDA FESTİVALİ, SABAHATTİN ALİ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN AÇILIŞ PROGRAMI İLE KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI.