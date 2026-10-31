Türkiye'nin küresel sesi: diplomasiden kentsel dönüşüme etkin rol

Konya buluşmasında güçlü mesajlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'daki AK Parti programında yaptığı konuşmada son çeyrek asırda kazanılan özgüvenin artık uluslararası alanda karşılık bulduğunu belirtti. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda partililerin yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan, AK Parti'nin millet iradesini siyasetin merkezine taşıma iddiası ve ülkeyi yeniden ayağa kaldırma hedeflerini hatırlattı.

Programda salonda açılan pankartlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan koreografi gösterisi atmosferi belirlerken, konuşma devletin afet sonrası toparlanma kapasitesine ve yürütülen hizmetlerin somut sonuçlarına odaklandı.

Türkiye'nin uluslararası rolü ve COP31 hazırlıkları:

Bakan Kurum, Türkiye'nin diplomaside, şehircilikte, çevre politikalarında, enerjide ve küresel meselelerde güçlü bir aktör olarak görüldüğünü vurguladı. Önümüzdeki günlerde Antalya'da düzenlenecek COP31'in bu durumu somut biçimde gösterme fırsatı olacağını söyledi. Zirvede devlet başkanları, uluslararası kuruluşlar, bilim insanları, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geleceğini belirten Kurum, etkinliğin Türkiye'nin kurumsal kapasitesini ve uluslararası tecrübesini sergileyeceğini ifade etti.

Konya'nın da COP31 çerçevesinde temsil edileceğinin altını çizen Bakan, Anadolu Bahçesi'nde Konya mutfağının yer alacağını ve Selçuklu Belediyesi tarafından Kelebekler Vadisi gibi marka değerlerin zirve kapsamında tanıtılacağını söyledi. Böylece Antalya'da yapılacak toplantının Türkiye'yi tanıtırken Mevlana'nın şehri Konya'yı da görünür kılacağını aktardı.

Kentsel dönüşüm ve sosyal konut hamlesi:

Kurum, ülkenin etkili anlatısının boş sözlerle değil, somut eserlerle desteklendiğini belirtti. Kentsel dönüşüm çalışmalarının bugüne kadar yaklaşık 7 milyon vatandaşın daha güvenli yapılarda yaşamasını sağladığını; dar gelirli vatandaşlara yönelik yaklaşımla da yaklaşık 2 milyon sosyal konut sunulduğunu aktardı. Bakan, Yüzyılın Konut Projesi ile hedeflenen 500 bin yeni yuvanın bunun yeni aşaması olduğunu söyledi.

Konya özelinde ise bakanlığın sağladığı yatırım tutarlarının büyüklüğüne dikkat çekildi: Konya'ya bakanlık eliyle toplam 310 milyar lira yatırım kazandırıldığı ve 53 milyar lira tutarında devam eden yatırım bulunduğu belirtildi. Bu yatırımlar sayesinde yaklaşık 30 binden fazla ailenin yeni konutlara kavuştuğu, millet bahçeleri ve diğer kamusal düzenlemelerle geniş alanların yeşillendirildiği ifade edildi.

Bakan Kurum, Konya'ya yapılacak yeni döneme ilişkin somut takvimi paylaştı: 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında şehre 15 bin yeni konut kazandırılacağı; Selçuklu, Nalçacı ve Meram Şükran Mahalleleri'nde dönüşüm çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Ayrıca Nalçacı'daki polis lojmanlarının yenileneceği ve Nisan ayında 300 konutun emniyet teşkilatına teslim edileceği açıklandı.

Karatay'da Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü için yeni hizmet binası yapılacağı; Mevlana Türbesi'ne 400 metre mesafedeki Akçeşme Mahallesi'nde ihya çalışmalarının devam ettiği, bu bölgede asırlık evler, çeşmeler ve 28 tescilli eser korunarak kültürel hafızanın geleceğe taşınacağı da konuşmada yer aldı. Esnaf için verilen müjde kapsamında Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi teslimlerinin Nisan ayında başlayacağı ve 2027 sonuna kadar tamamlanacağı duyuruldu.

Yerel ve merkezi aktörlerin destek mesajları

Programda ayrıca AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay konuşma yaptı. Özboyacı, Bakan Kurum'a Konya'ya yapılan hizmetler için teşekkür ederken, Altay AK Parti'nin gönül belediyeciliği anlayışını ve Konya Modeli Belediyecilik yaklaşımını vurguladı.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ise teşkilatın çeyrek asırlık hizmet vurgusunu yineleyerek, partisinin milletle kurduğu bağın ve saha çalışmasının sürekliliğinin altını çizdi. Konya Buluşması'na bakanlık yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, partililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantı, merkez-yerel iş birliğinin somut projelerle yansıtıldığı, hem uluslararası hedeflere hem de günlük yaşamı dönüştüren yatırımlara odaklanan bir çerçeve sundu. Bakan Kurum'un mesajı, Türkiye'nin diplomasi, çevre ve şehircilik gündeminde aktif bir aktör olma iddiasını hem söylem hem de proje düzeyinde pekiştirmeyi hedefliyor.

BİRTAKIM ZİYARETLER İÇİN KONYA'YA GELEN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, AK PARTİ KONYA İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SELÇUKLU BELEDİYESİ ULUSLARARASI SPOR SALONUNDA DÜZENLENEN KONYA BULUŞMALARI PROGRAMINA KATILDI.