Liege'de öğrenci gösterileri tırmandı, güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı

protestoların gece şiddete dönüşmesi:

Belçika'nın Liege kentinde devam eden öğrenci gösterileri dün gece saatlerinde kontrolden çıktı ve çatışmalara dönüştü. Şehir merkezinde birçok iş yerinin camları kırıldı, otobüs ve tramvay duraklarında hasar oluştu. Polis, gruplara karşı göz yaşartıcı gaz ve TOMA ile müdahale ederken, tramvay ve otobüs seferlerinde aksama yaşandı.

Olaylar sırasında emniyetin ilk müdahalesinin yetersiz kalması üzerine Anvers'ten takviye polis kuvvetleri Liege'e sevk edildi. Yaşanan zarar ve güvenlik riskleri nedeniyle akşam saatlerinde tüm iş yerlerinin kapatılması yönünde uyarı yapıldı.

gözaltılar ve profilleri:

Liege Emniyet Müdürü Jean Marc Demelenne yaptığı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana şiddetin kademeli olarak arttığını ve toplam gözaltı sayısının 194 olduğunu söyledi. Bunların 87'sinin dün gerçekleştirilen operasyonlarda alındığı belirtildi. Önceki günlerde gözaltına alınanların yaklaşık yüzde 70'inin reşit olmayanlardan oluştuğu ancak çarşamba gününden itibaren bu oranın yüzde 50'ye düştüğü vurgulandı.

Demelenne, son dönemde gözaltına alınan kişilerin büyük ölçüde öğrenci profili taşımadığını ve bazı grupların gösterileri provoke ederek şiddete dönüştürdüğünü ifade etti.

yerel ve federal tepki:

Olayların federal müdahale gerektirmesi üzerine Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin Liege’e giderek yetkililerle görüştü. Bakan Quintin, düzenlediği ortak basın toplantısında şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu, yapılan tespitlere göre gösterilerin bazı bölümlerinin eğitimle ilgisi olmayan kişiler tarafından manipüle edildiğini söyledi. Quintin, federal makamların şehirde güvenlik ve huzurun yeniden tesis edilmesi için aktif olduğunu belirtti.

Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer ise yerel yönetimin aldığı bir önlem kapsamında saat 06.00'dan itibaren üç kişiden fazla toplanma yasağı uygulandığını açıkladı. Bu önlem, 16 Ekim'de yapılacak Belediye Meclis toplantısına kadar yürürlükte kalacak ve o toplantıda yasağın uzatılıp uzatılmayacağı tartışılacak.

Fransa'da başlayan ve Belçika'ya yayılan öğrenci hareketleri, özellikle Fransızca konuşulan bölgelerde protestoların sürmesine yol açtı. Liege'deki gelişmeler, kent yönetimi ve emniyetin hem yerel hem federal düzeyde koordinasyonunu ve daha sıkı güvenlik önlemlerini gündeme getirdi.

Belçika'nın Liege şehrinde öğrenci protestolarının gece saatlerinde şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine 87 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. 1 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 194'e yükseldi.