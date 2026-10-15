Liman tatbikatında gerçekçi bir kimyasal kaza senaryosu işlendi

Liman tatbikatında gerçekçi bir kimyasal kaza senaryosu

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde gerçekleştirilen Sağlık Afet Çalışma Grubu Saha Tatbikatı Alsancak Limanı’nda yapıldı. Etkinliğe 100 personel ve 15 araç katıldı; senaryoda bir kimyasal madde taşıyan konteynerin düşmesi sonucu patlama ve gaz sızıntısı meydana geldi ve ekipler 24 etkilenen kişiyi kurtararak hastanelere sevk etti.

tatbikatın senaryosu ve olay akışı:

Senaryoya göre, gemiden indirilen konteynerlerden biri elleçleme sırasında düştü, hasar gören konteynerden duman yükselmeye ve çevreye yoğun bir koku yayılmaya başladı. Ardından konteynerde patlama oluştu ve alevler yükseldi. Liman personelinden bazıları ilk anda durumu fark edemedi; yoğun duman ve kokunun ardından panik yaşandı. Duman ve gazın etkisiyle kaçmaya çalışan personelden 4 kişide solunum sıkıntısı ve bilinç kaybı gelişti, diğer 12 kişide korku ve panik gözlemlendi. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verilerek, KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer) yayılımı ihtimali ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

müdahale, triage ve dekontaminasyon:

112 Acil Çağrı Merkezi, zaman kaybetmeden bölgeye 112 Acil Sağlık, AKS, UMKE ve AFAD KBRN ekiplerini sevk etti. Liman yakınındaki ilk ambulans olay yerine ulaşarak triyaj çalışmalarını başlattı; SKKM (Sağlık Komuta Kontrol Merkezi) bildirimiyle durum Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) ile paylaşıldı ve otomasyon sisteminde kayıt açıldı. İtfaiye ekipleri konteynerdeki alevleri söndürüp duman yayılımını kontrol altına aldı; AFAD KBRN ekipleri gazdan etkilenenleri dekontaminasyon işleminden geçirerek UMKE’ye teslim etti.

sevk ve iş birliği modeli:

Kurulan acil müdahale ünitesinde ilk tedavileri yapılan yaralılar SKKM koordinasyonunda hastanelere sevk edildi. Etkilenenlerden 6 kişi karayoluyla 112 acil yardım ambulanslarıyla, 2 kişi ise Sahil Güvenlik botlarıyla deniz yoluyla Bayraklı’daki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ulaştırıldı; burada bekleyen ambulanslarla İzmir Şehir Hastanesi ile Ege Üniversitesi Hastanesi’ne gönderildiler. Tatbikata UMKE, AFAD, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, İzmir Bölge Liman Başkanlığı, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Alport Alsancak Liman İşletmeciliği katıldı.

amaç ve değerlendirme:

İzmir İl Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Özbudak yaptığı açıklamada, TAMP çerçevesinde her yıl farklı senaryolarla tatbikat yapıldığını, bu yıl liman kentinde gerçekleştirilen tatbikatla kurumların imkan ve kapasitelerinin ölçüldüğünü ve ortak çalışma becerisinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Özbudak, senaryoda amonyak türevi bir KBRN etkeninin dökülmesi sonucu 25’ten fazla kişinin etkilenmesinin öngörüldüğünü, uygulamada dekontaminasyon ve hızlı sevk süreçlerinin test edildiğini vurguladı.

Tatbikat, farklı kurumların sahada birlikte nasıl koordinasyon sağladığını, acil müdahale zincirinin işlemesini ve hasta/yaralılara yönelik hem ilk müdahale hem de sevk süreçlerinin etkinliğini ölçmeyi amaçladı. İzleme sırasında İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, Sahil Güvenlik Orta Ege Grup Komutanı Yarbay Engin Anar ile AFAD Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı da hazır bulundu.

SENARYO GEREĞİ KİMYASAL MADDE TAŞIYAN KONTEYNERİN DÜŞMESİ SONUCU MEYDANA GELEN PATLAMA VE GAZ SIZINTISINA MÜDAHALE EDEN EKİPLER, ETKİLENEN 24 KİŞİYİ KURTARARAK HASTANELERE SEVK ETTİ.