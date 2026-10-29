Dolar 49,8323 +0,06%
Euro 55,5367 -0,07%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.466,90 -0,38%
EUR/USD 1,1123 -0,30%
Brent Petrol 109,92 -1,54%
--°

Limanda bayrak ve su perdesiyle 29 ekim töreni

Zonguldak Limanı'nda 29 ekim Cumhuriyet Bayramı'nda römorkör ve teknelerin bayraklı geçişi ile metrelerce su püskürten görsel gösteri yapıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Limanda bayrak ve su perdesiyle 29 ekim töreni

Limanda 29 ekim kutlaması

Zonguldak Limanı'nda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılı anısına römorkör ve teknelerin katılımıyla denizde bir gösteri düzenlendi. Etkinlikte, Türk bayraklarıyla donatılan römorkörler ve tekneler limanda bayraklı geçiş yaptı.

gösterinin detayları:

Gösteride römorkörler havaya metrelerce su püskürterek görsel bir şölen oluşturdu. Römorkörlerin su perdesi ve teknelerin bayraklı formasyonu, limanda etkileyici bir görüntü ortaya koydu.

izleyiciler ve atmosfer:

Vatandaşlar deniz kenarından gösteriyi ilgiyle izledi; etkinlik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında renkli ve dikkat çekici bir an olarak gerçekleşti.

ZONGULDAK&#039;TA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA RÖMORKÖRLER VE TEKNELERİN KATILIMIYLA DENİZDE...

ZONGULDAK'TA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA RÖMORKÖRLER VE TEKNELERİN KATILIMIYLA DENİZDE BAYRAK VE SU GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Minik ellerden şehit ailelerine anlamlı 29 Ekim armağanı
images

büyükçekmece'de cumhuriyet coşkusu geleneksel baloda yaşandı
images

Mudurnu'da cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı
images

Tarsus'ta bayraklarla dolu coşku: öğrenciler cumhuriyeti sahnede yaşattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Minik ellerden şehit ailelerine anlamlı 29 Ekim armağanı

Köklere sahip çıkan adım: İspir müzesi cumhuriyet coşkusuyla açıldı

büyükçekmece'de cumhuriyet coşkusu geleneksel baloda yaşandı

Adana'da bir bulvar çöktü: araçlar çukura saplandı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek