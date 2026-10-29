Limanda bayrak ve su perdesiyle 29 ekim töreni

Limanda 29 ekim kutlaması

Zonguldak Limanı'nda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılı anısına römorkör ve teknelerin katılımıyla denizde bir gösteri düzenlendi. Etkinlikte, Türk bayraklarıyla donatılan römorkörler ve tekneler limanda bayraklı geçiş yaptı.

gösterinin detayları:

Gösteride römorkörler havaya metrelerce su püskürterek görsel bir şölen oluşturdu. Römorkörlerin su perdesi ve teknelerin bayraklı formasyonu, limanda etkileyici bir görüntü ortaya koydu.

izleyiciler ve atmosfer:

Vatandaşlar deniz kenarından gösteriyi ilgiyle izledi; etkinlik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında renkli ve dikkat çekici bir an olarak gerçekleşti.

ZONGULDAK'TA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA RÖMORKÖRLER VE TEKNELERİN KATILIMIYLA DENİZDE BAYRAK VE SU GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ.