Lise kavgası sonrası yatağa bağımlı kalan öğrenci için mahkeme 5 yıl 9 ay hapis verdi

Çanakkale'de sınıf arkadaşı tarafından ağır şekilde darbedilen 15 yaşındaki Murat Duha Yıldız olayında, Biga Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Y.C.'ye 'haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Olayın ayrıntıları, mağdurun sağlık durumu ve duruşmadaki açıklamalar mahkeme sürecinin odağında kaldı.

olayın gelişimi:

Olay, 25 Eylül 2025 günü saat 15.35'te Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Murat Duha Yıldız'ın ayağına basılması üzerine aynı yaştaki Y.C. ilk önce yumruk attı. Murat kafasını sıraya çarparak yere düşerken, Y.C. yerde yatan Murat'ı tekme ve yumruklarla darbetmeye devam etti. Nöbetçi öğretmenin müdahalesinin ardından çağrılan 112 sağlık ekipleri, Murat'ın kalbinin durduğunu tespit etti; ambulansta yapılan müdahale ile kalbi yeniden çalıştırıldı.

Hastanede yapılan tetkiklerde Murat'ta kafa travması, akciğer sönmesi (pnömotoraks), karaciğer ve pankreas hasarları tespit edildi. Ağır yaralı olarak önce Biga Devlet Hastanesi'ne, ardından Çanakkale'deki bir sağlık kuruluşuna sevk edilen Murat, 45 gün yoğun bakım ve ardından 15 gün normal servis tedavisinin ardından taburcu edildi.

mahkeme süreci ve karar:

Biga Adalet Sarayı'nda görülen karar duruşmasında, aile ve yakınları adliye önünde sloganlarla ve dövizlerle adalet talep etti. Duruşmaya taraf avukatları ve mağdur yakınları bizzat katılırken, şüpheli Y.C. SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Mahkeme heyeti, sanığı 'haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm etti.

tarafların açıklamaları:

Sanık müdafi Avukat Şeyma Çimendere, karara itiraz edeceklerini belirterek mahkemenin takdiri indirime götüren unsurlarını eleştirdi ve lehe kanunun uygulanmaması nedeniyle temyize gideceklerini söyledi: 'Verilen karar, takdir edilen ve hükme bağlanan ceza miktarı gereği tabii ki de tatmin edici bir karar olmadı bizim açımızdan... Kararımız henüz kesin bir karar değil. İstinaf aşamasına tabi, yargı denetimine tabi bir karar. Biz de elimizden geleni üst yargıdan almaya çalışacağız.'

Anne Çiğdem Yıldız duygularını gözyaşlarıyla dile getirerek, 'Benim oğlumun diyeti bu olmamalıydı 5 yıl 9 ay. Diğer çocukların üstüne toprak atıldı, benim çocuğumun üstüne yorgan serildi. Yorgan serildiği için mi benim oğlumun diyeti bu. Benim oğlum canlı cenaze. Ben oğlumun diyeti bu olsun istemiyordum' ifadelerini kullandı. Baba Hasan Yıldız ise karara itiraz edeceklerini belirterek, 'Çocuğumuzun hakkını sonuna kadar aramaya bir üst mahkemede devam edeceğiz. Bu yeterli bir ceza değildi. Sonuçta benim çocuğum ölmedi fakat yatağa bağımlı kaldı.' dedi.

Karar, tarafların itirazıyla üst yargıda denetim sürecine tabi olacak; aile ve avukatlar cezanın artırılması ve kanun değişikliklerinin uygulanması yönünde girişimlerini sürdüreceklerini açıkladı.

ÇANAKKALE'DE SINIF ARKADAŞI TARAFINDAN DARP EDİLEN MURAT DUHA YILDIZ AĞIR BEYİN HASARI SONUCU YATALAK OLDU. BİGA ADLİYE SARAYINDA GÖRÜLEN DURUŞMADA 15 YAŞINDAKİ TUTUKLU SANIĞA ‘HAKSIZ TAHRİK ALTINDA KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' SUÇUNDAN 5 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ.