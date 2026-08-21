Lisedeki 'yatış yılı' tuzağından kaçının

Yeni okul, yeni sorumluluklar:

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla lise hayatına başlayacak öğrencilerin önünde hem akademik hem de sosyal açıdan önemli bir dönem açılıyor. Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ, ergenlikle birlikte gelen fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik değişimlerin lise yaşamını hızlandırdığını belirtiyor. Ortaokuldaki aidiyet duygusunun lise döneminde zayıflayabileceğini, öğrencilerin kendi arkadaş çevrelerini ve benliklerini arama sürecine girdiklerini söylüyor.

Aladağ, bu dönemde öğrencilerin yalnızca sosyalleşmeye değil, akademik disipline de önem vermesi gerektiğini vurguluyor. Başlangıcın doğru kurgulanmasının lise yaşamının bütününe etki edeceğine dikkat çekiyor.

Akademik planlama ve sınav dengesi:

Uzman, öğrenciler arasında yaygın olan '9. ve 10. sınıf rahat geçer' algısını yanlış buluyor. Aladağ'a göre TYT’nin 9. ve 10. sınıf konularını, AYT’nin ise ağırlıklı olarak 11. ve 12. sınıf konularını kapsadığını göz önüne almak gerekiyor. Bu nedenle 9. sınıftan itibaren ders çalışma disiplini kazanmak, uzun vadede üniversite sınavlarında başarı şansını artırıyor.

Aynı zamanda lise yıllarının öğrencinin kişilik gelişimi için fırsat sunduğunu, dolayısıyla sadece ders değil sosyal ve kültürel faaliyetlere de yer verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Ekran bağımlılığı ve aile desteği:

Aladağ, öğrencilere yönelik en önemli uyarılardan birinin ekranlardan uzak durma gerekliliği olduğunu ifade ediyor. Tablet, bilgisayar ve sosyal medya tuzaklarına kapılan gençlerin ileride gelişim açısından geride kaldıklarını, bu nedenle öğrencilerin hem yoğun çalışıp hem de kişisel gelişime vakit ayırmaları gerektiğini söylüyor. Bu noktada ekran ve sosyal medya kullanımı üzerinde bilinçli bir kontrolün şart olduğunu vurguluyor.

Ailelere de tavsiyelerde bulunan Aladağ, ergenlikle birlikte gelen özgürlük arayışını tamamen kısıtlamadan ama kontrollü bir şekilde yönlendirmenin önemine dikkat çekiyor. Ortaokulda başarılı olup lisede düşüş yaşayan örneklerin olduğunu belirterek, anne ve babaların dengeleyici tutumla çocuklarını hayata hazırlamaları gerektiğini söylüyor.

Sonuç olarak, lise süreci öğrenciler için hem akademik hedefler hem de kişisel gelişim açısından kritik bir dönem. Aladağ'ın uyarısı net: 9. sınıfı 'yatış yılı' olarak görmek yerine disiplinli bir başlangıç yapmak, ilerleyen yıllarda başarıyı ve gelişimi mümkün kılacaktır.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASININ ARDINDAN LİSE HAYATINA BU YIL BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ DÖNEME SAYILI GÜNLER KALDI. (ARŞİV)