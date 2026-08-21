Lisedeyken ertelemeyin: 9. ve 10. sınıfı boş geçirmeyin

lise yolculuğuna hazırlık

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bu yıl liseye başlayacak öğrenciler için yeni dönem hızla yaklaşıyor. Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ, öğrencilerin 9. ve 10. sınıfı kolaylıkla geçilecek bir mola olarak görmelerinin hataya yol açacağını vurguluyor. Yeni okul, farklı arkadaş çevresi ve ergenlikle birlikte yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişimler, lise yıllarını ortaokuldan farklı kılıyor.

neden 9. sınıf önemlidir:

Aladağ, lise hayatının akademik temellerinin ilk yıllarda atıldığını belirtiyor. Üniversite sınavı yapısına bakıldığında TYT'nin 9. ve 10. sınıf konularını, AYT'nin ise ağırlıklı olarak 11. ve 12. sınıf konularını kapsadığını hatırlatıyor. Bu yüzden öğrencilerin 9. sınıftan itibaren çalışma disiplinlerini sürdürmeleri gerektiğine dikkat çekiyor: '9. sınıf ve 10. sınıfı yatış yılı olarak benimsemek yanlış bir yaklaşım.'

dengeli gelişim ve dikkat edilmesi gerekenler:

Aladağ, sadece ders çalışmanın yeterli olmadığını; öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerle kendilerini geliştirmelerine de ihtiyaç olduğunu söylüyor. Ancak bunun yanında gençlerin özellikle dijital ortam konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Ekranlardan uzak durmaları, tablet, bilgisayar ve sosyal medya tuzağına düşmemeleri gerektiğini belirten Aladağ, bu alışkanlıkların uzun vadede gelişimi yavaşlattığını ve öğrencileri geride bıraktığını ifade ediyor.

ailelerin rolü:

Ergenlikle birlikte öğrencilerin daha fazla özgürlük talep ettiğini belirten Aladağ, anne ve babalara uyarılarda bulunuyor. Özgürlüğün tamamen kaldırılmaması gerektiğini, bunun yerine kontrollü bir yönlendirme ile gençlerin hayata hazırlanmasının daha etkili olacağını söylüyor. Ortaokulda çok başarılı olan bazı öğrencilerin lisede akademik performans düşüşü yaşamasının arkasında sık sık kontrolsüz özgürleşme olduğuna dikkat çekiyor.

Sonuç olarak, lise dönemi hem akademik hem de kişisel gelişim açısından kritik bir dönem. Öğrencilerin 9. sınıftan itibaren ders disiplinini koruması, dijital tuzaklardan kaçınması ve sosyal-kültürel etkinliklerle dengeli bir gelişim sağlaması, ileriki yıllarda başarıyı belirleyecek unsurlar arasında yer alıyor.

Lise hayatında ‘yatış yılı' tuzağına düşmeyin