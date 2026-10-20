Osmangazi'nin genç flörecisi Avrupa şampiyonu oldu

Osmangazi'nin sporcusu uluslararası kürsüde

Ada Küfeciler, Osmangazi Belediyespor’un genç yeteneği olarak Slovakya’nın amorn kentinde düzenlenen U17 Avrupa Eskrim Circuit Turnuvasında Türkiye Milli Takımı ile birlikte Kadınlar Flöre kategorisinde şampiyon oldu.

turnuvadaki performans:

Türkiye Milli Takımı, turnuva boyunca gösterdiği disiplinli ve kontrollü oyunla rakipleri üzerinde üstünlük kurdu. Eleme turlarından final maçına kadar takımın savunma ve hücum dengesini koruması, madalyaya uzanılmasında belirleyici faktörler arasında yer aldı. Ada Küfeciler'in müsabakalardaki soğukkanlılığı ve takım içindeki uyumu, şampiyonluğun temel dinamiklerinden biri oldu.

osmangazi'nin rolü ve kutlama:

Bu başarı, Osmangazi Belediyespor'un genç sporculara sağladığı altyapı ve destek çalışmalarının uluslararası arenada karşılık bulduğunu gösterdi. Milli Takım Antrenörü Ayşe Bekiroğlu ile yürütülen hazırlık ve stratejik planlama, sporcuların sahada istenen performansı sergilemesine katkı sağladı. Kulüp yönetimi ve antrenörlerin emeği, genç sporcuların gelişiminde kilit rol oynadı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Avrupa’da Türkiye’yi başarıyla temsil eden milli sporcuları ve teknik ekibi yürekten kutladı.

OSMANGAZİ BELEDİYESPOR’UN GENÇ SPORCUSU ADA KÜFECİLER, SLOVAKYA’NIN AMORN KENTİNDE DÜZENLENEN U17 AVRUPA ESKRİM CİRCUİT TURNUVASI’NDA TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI İLE BİRLİKTE KADINLAR FLÖRE KATEGORİSİNDE ŞAMPİYON OLDU.