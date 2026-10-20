Okuma hevesi küçük ziyaretçilerle Seyakmer'de çoğaldı

Seyakmer kapılarını minik okuyuculara açtı

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) iş birliğiyle hizmet veren Seyakmer Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, farklı ilçelerden gelen öğrencilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kurum, kitap sevgisini geliştirmeyi ve çocukların bilgiye erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan etkinliklerle dikkat çekiyor.

Ziyaretçiler ve keşifleri:

Söke'den gelen Sadullah Kuşada İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde kütüphaneyi gezdi. Minikler raflardaki farklı türdeki kitapları inceledi, kütüphanede bulunan dijital kaynaklara ve eğitim materyallerine yoğun ilgi gösterdi. Okuma saatleri ve kaynak tanıtımları sırasında öğrenciler merak ettikleri konuları sordu, etkinlikler boyunca öğrenme heyecanları gözlendi.

Amaç ve yerel etki:

Seyakmer Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, Kuşadası'nın yanı sıra çevre ilçelerden gelen çocukların da kitaplarla ve bilgiyle buluşmasını sağlayarak okuma alışkanlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Kütüphane, araştırma yapma ve keşfetme duygusunu destekleyen dijital materyaller ve rehberli etkinliklerle çocukların öğrenme süreçlerine katkı sunuyor.

Ziyaretler, hem öğrenciler hem de kütüphane ekibi için geri dönüşlerin paylaşıldığı, okuma kültürünün yerel düzeyde yaygınlaşmasına yönelik somut adımların atıldığı bir deneyim olarak değerlendirildi. Minik okuyucuların neşesi ve merakı, Seyakmer'in eğitim odaklı ortamına canlılık kattı.

KUŞADASI BELEDİYESİ VE KUŞADASI EĞİTİM VE GELİŞTİRME VAKFI (KEGEV) İŞ BİRLİĞİYLE HİZMET VEREN SEYAKMER DİJİTAL VE MATERYAL ÇOCUK KÜTÜPHANESİ, FARKLI İLÇELERDEN GELEN MİNİK MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAYI SÜRDÜRÜYOR.