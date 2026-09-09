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Lojistikle sınır aşmak: Asset Worldwide Express IGEXX 2026'da e-ihracatın rotasını çizdi

IGEXX 2026'da Asset Worldwide Express, Türk markalarının küresel pazarlara erişiminde lojistiğin hız, maliyet ve operasyonel yönetimle belirleyici olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Berk Doğan

Lojistikle sınır aşmak: Asset Worldwide Express IGEXX 2026'da e-ihracatın rotasını çizdi

Asset Worldwide Express, IGEXX 2026'da lojistiğin önemini öne çıkardı

Türkiye’nin e-ihracat ekosisteminin önemli buluşmalarından İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX) 2026, 3-5 Eylül tarihlerinde Haliç Kongre Merkezinde düzenlendi. Ticaret Bakanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) iş birliğiyle gerçekleştirilen zirvede Asset Worldwide Express de yer aldı.

lojistiğin kritik rolleri:

IGEXX 2026'ya katılan Asset Worldwide Express, e-ihracatın yalnızca dijital satışla sınırlı kalmayıp satış sonrası lojistik operasyonlarla tamamlandığını vurguladı. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Avşar Dada etkinlikte, "Bir ürünün farklı bir ülkede satışa çıkması e-ihracat sürecinin sadece başlangıcı. Asıl önemli olan siparişin müşteriye hızlı, güvenilir ve rekabetçi maliyetlerle ulaştırılması. Bunun yanında gümrükleme, depolama, fulfillment ve iade süreçlerinin de doğru şekilde yönetilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bu sözler, lojistiğin sadece taşıma değil; gümrükleme, depolama, fulfillment ve iade yönetimi gibi bir dizi başlıkta markaların uluslararası başarısını doğrudan etkilediğini yeniden gündeme taşıdı.

zirvede öne çıkan başlıklar:

Zirvede 50’den fazla küresel e-ticaret pazaryeri temsilcisinin yanı sıra teknoloji, ödeme, lojistik ve e-ticaret firmaları bir araya geldi. Katılımcılar, yeni pazarlara giriş, uluslararası ödeme sistemleri, yapay zekâ destekli e-ticaret uygulamaları ile lojistik ve fulfillment çözümlerini öncelikli gündem maddeleri olarak değerlendirdi. IGEXX 2026 sırasında gerçekleştirilen B2B görüşmeler, Türk firmalarının global pazarlara erişim stratejileriyle lojistik altyapı ihtiyaçlarını doğrudan eşleştirme fırsatı sundu.

Asset Worldwide Express, zirve boyunca e-ihracat yapan veya global pazarlara açılmayı planlayan firmalarla bir araya gelerek uluslararası gönderi, lojistik ve fulfillment süreçlerine yönelik çözümlerini paylaştı. Avşar Dada, Türk markalarının rekabet gücünü artırmaya dönük hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Türk markalarının dünyanın farklı noktalarındaki müşterilere ulaşmasını kolaylaştıracak çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Lojistikte hız, maliyet ve operasyonel kolaylık artık markaların rekabet gücünü doğrudan etkiliyor. Asset Worldwide Express olarak firmaların e-ihracat yolculuklarında uçtan uca lojistik ihtiyaçlarına cevap verebilecek çözümler sunmayı amaçlıyoruz".

Etkinlik, hem sektör oyuncularının yeni iş birlikleri kurması hem de lojistiğin e-ihracat stratejilerindeki merkezi rolünün pekişmesi açısından önem taşıdı. Asset Worldwide Express’in katılımı, Türk e-ticaret markalarının uluslararası büyüme planlarında lojistik altyapının nasıl şekillendirilebileceğine dair somut örnekler ve çözüm önerileri sundu.

AVŞAR DALDA

AVŞAR DALDA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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