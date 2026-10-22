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Kurtulmuş: fon krizinde sorumlular yargı önünde hesap verecek

Kurtulmuş, fon krizini ülkenin son dönemlerdeki en önemli krizlerinden biri olarak nitelendirdi; sorumluların yargı önünde hesap vereceğini söyledi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Caner Şahin

Kurtulmuş: fon krizinde sorumlular yargı önünde hesap verecek

TBMM başkanından görüşme ve değerlendirme:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile Meclis'te makamında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki başkan ortak bir basın toplantısı yaptı.

Kurtulmuş, Lüksemburg'un başından itibaren Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine verdiği desteğe teşekkür ederek, Avrupa kıtasındaki güvenlik sorunları ve Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, Dolmabahçe'de 2022'de varılan draft anlaşmanın sonlandırılamadığını; bunun sebeplerinden birinin bazı ülkelerin çatışmayı kendi millî menfaatleriyle bağdaştırması olduğunu söyledi.

terörsüz Türkiye süreci ve İzleme Kurulu:

Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin olarak, batılı muhatapların konuyu Türkiye'dekinden daha dikkatli ve olumlu bir şekilde takip ettiğini belirtti. Sürecin uygulanmasına yönelik üst kurul çalışmalarının planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Kurtulmuş, modelin özgün ve Türkiye'ye ait olduğunu vurgulayarak, "Bu modelin nasıl işlediği, sürecin nasıl yönetildiğine ilişkin asla dışardan bir göz olmayacak, 3'üncü bir göz işin içerisine müdahil olamayacaktır" ifadesini kullandı. TBMM'nin tüm partileriyle süreci yöneteceğini, yasanın gerektirdiği İzleme Kurulu'nun önümüzdeki günlerde kurulacağını ekledi. Kurtulmuş, "Her şey kendi yolunda tıkır tıkır işliyor" dedi.

fon meselesi ve hesap sorulması:

Fon kriziyle ilgili soruya açık cevap veren Kurtulmuş, "Fon meselesi Türkiye’nin son dönemlerde karşılaştığı en önemli krizlerden bir tanesidir" dedi. Kim haksız kazanç sağladıysa ya da "milletin eline cebine koyduysa" sonuna kadar gidilmesi ve hepsinden hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, ihmali olan herkesin Türk yargısı önünde hesabını vermesi gerektiğini söyledi ve süreci yürüten Fon Kurulu'na değindi: "Zannederim 3'üncü toplantısını gerçekleştirdi. Milletimiz müsterih olsun."

libya ile mutabakatın değerlendirilmesi:

Libya Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında Kurtulmuş, bu anlaşmanın "herhangi bir 3’üncü ülkeye karşı yapılmış bir anlaşma olmadığını" belirtti. Anlaşmanın Türkiye ve Libya'nın Akdeniz'deki egemenlik haklarını korumaya yönelik olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, Meclis üyelerine teşekkür ederek, uluslararası ilişkilerde anlaşmalara çeşitli tepkiler gelebileceğini; ancak Türkiye'nin ne yaptığını bildiğini ve gerekli görüşleri dinledikten sonra adım atıldığını söyledi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, LÜKSEMBURG TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI CLAUDE WİSELER İLE ORTAK BASIN...

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, LÜKSEMBURG TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI CLAUDE WİSELER İLE ORTAK BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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