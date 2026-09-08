Lübnan'da altı aylık saldırılarda 4 bin 381 kişi öldü, sağlık sistemi ağır yara aldı

İsrail saldırılarının resmi bilançosu

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2 Mart-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen İsrail saldırılarında 4 bin 381 kişi hayatını kaybetti ve 12 bin 402 kişi yaralandı. İsrail ordusunun Lübnan’ın çeşitli bölgelerine yönelik operasyonları devam ediyor ve saldırılar bölgede gerilimi artırıyor.

Sağlık altyapısına verilen zararlar:

Bakanlık ayrıca sağlık sektörüne yönelik 180 saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu saldırılar sonucu 40 sağlık merkezi ve 184 ambulans ve sağlık aracı zarar gördü; bunların yanı sıra 17 hastanenin hasar aldığı ve 3 hastanenin hizmet dışı kaldığı ifade edildi.

Personel kayıpları ve insani sonuçlar:

Saldırılarda sağlık çalışanları da ağır kayıp verdi: bildirime göre 135 sağlık çalışanı hayatını kaybetti ve 416 sağlık çalışanı yaralandı. Bu durum, sağlık hizmetlerinin sunulmasını zorlaştırırken insani yardım ve tıbbi müdahalelerin erişilebilirliğini olumsuz etkiliyor.

Yetkililer tarafından paylaşılan rakamlar, altı aylık dönemde yaşanan can kayıplarının ve altyapı zararlarının büyüklüğünü ortaya koyuyor. Saldırıların sürmesiyle bölgedeki insani ihtiyaçların ve sağlık sistemi üzerindeki baskının daha da artması bekleniyor.

İsrail’in 2 Mart-7 Eylül tarihleri arasında Lübnan’a düzenlediği saldırılarda 4 bin 381 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 402 kişi yaralandı.