Lukaku, Levent Mercan'ın ortasını ağlara gönderdi

maç özeti:
Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku, Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor karşısında bu sezonun ilk golünü kaydetti. Ev sahibi ekipte Lukaku, hücum hattında etkili bir rol üstlenerek takımını öne geçiren isim oldu.
gol anı:
Karşılaşmanın 40. dakikasında, Levent Mercan'ın sol kanattan gönderdiği sert ortada, 33 yaşındaki Lukaku ceza sahasında tek vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu vuruş, oyuncunun ligdeki ilk gol sevinci olarak kayda geçti.
değişiklikler ve forma bilgisi:
Bu maçla birlikte Lukaku, sezonda 2. kez 11'de
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