Dolar 48,9783 +0,13%
Euro 55,7561 +0,02%
Bist 12.693,09 -1,60%
Altın Gram 6.605,82 -2,92%
EUR/USD 1,1379 -0,13%
Brent Petrol 99,28 +1,89%
--°

Lüleburgaz'da otluk yangını hızla kontrol altına alındı

Lüleburgaz'da otluk alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle tarım ve ağaçlığa sıçradı; ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:03

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 13:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Lüleburgaz'da otluk yangını hızla kontrol altına alındı

Otluk alanda başlayan yangın kontrol altına alındı

Lüleburgaz ilçesinde dün saat 20.10 sıralarında başlayan yangın, Kocasinan Mahallesi Edirne Bayırı mevkiindeki otluk alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak hasat edilmiş tarım arazileri ile ağaçlık alana ulaştı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve polis ekipleri koordineli şekilde müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önledi ve yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından alevler tamamen söndürüldü.

Soğutma ve soruşturma:

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede kapsamlı soğutma çalışmaları yürütüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

YANGIN, KOCASİNAN MAHALLESİ EDİRNE BAYIRI MEVKİİNDE MEYDANA GELDİ. HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR...

YANGIN, KOCASİNAN MAHALLESİ EDİRNE BAYIRI MEVKİİNDE MEYDANA GELDİ. HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE OTLUK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN, RÜZGARIN DA ETKİSİYLE KISA SÜREDE GENİŞ BİR ALANA YAYILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bekçi kulübesinde ısınma için odun yaktığı iddia edilen kişi ölü bulundu
images

Park halindeki kamyonetin motoru alev aldı, İpekyolu'nda geriye hurda kaldı
images

Ambulansa binmek için polisle pazarlık yapan Burdur sakini hastaneden ayrıldı
images

Han'dan kent merkezine giderken ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da vizyonu işe dönüştüren projeler: üretim, meslek lisesi ve lojistik

Darende'de yılanlar çarşı merkezine ve mahalle sokaklarına indi

İkiz kardeşlerin aynı kışlada omuz omuza vatani görev sevinci

Ordu'da Boztepe'yi saran sis, martılarla tablo oluşturdu

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi