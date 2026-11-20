Edremit MYO'da bilinçlendirme toplantısı

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Narkorehber Gençlik Modülü Eğitimi, Edremit Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Eğitimin odağı ve verilen bilgiler:

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği personeli tarafından yürütülen eğitimde, madde bağımlılığının bireysel ve toplumsal etkileri, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve gençlerin alabileceği korunma yolları hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Oturum, risklerin anlaşılması ve erken önleyici adımların önemi üzerine odaklandı.

Eğitim içeriğinde hem bilgilendirici sunumlar hem de pratik öneriler yer aldı; gençlerin günlük yaşamlarında uygulayabileceği korunma stratejileri üzerinde duruldu.

Katılım, etkileşim ve kapanış:

Programa katılanların yoğun ilgisi dikkat çekti ve soru-cevap bölümünde öğrenciler merak ettikleri konuları yetkililere yöneltti. Etkinlik, interaktif bölümün ardından sona ererken organizasyon tarafından katkılarından dolayı Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri'ne teşekkür edildi.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA DÜZENLENEN "NARKOREHBER GENÇLİK MODÜLÜ EĞİTİMİ" KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERE MADDE BAĞIMLILIĞI, BAĞIMLILIKLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ VE KORUNMA YOLLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.