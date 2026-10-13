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Lüleburgaz’da sabah başlayan sağanak günlük yaşamı sekteye uğrattı

Meteoroloji uyarısının ardından Lüleburgaz’da sabah 05.00’ten itibaren etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:21

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Lüleburgaz’da sabah başlayan sağanak günlük yaşamı sekteye uğrattı

Lüleburgaz’da sağanak günlük yaşamı sekteye uğrattı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sağanak, meteorolojinin bir gün önce yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından sabah saatlerinde başladı ve gün boyunca sürdü. Yağışın yoğunlaşması sonucu bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Etkilenen bölgeler ve durum:

Bazı mahallelerde gözlenen yağış, alçak kesimlerde su birikintilerinin artmasına yol açtı. Çevre köylerde de etkili olan yağış, özellikle yağmurun şiddetlendiği anlarda vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiledi.

Ulaşım ve günlük hayattaki aksamalar:

Yağış nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti ve bazı noktalarda trafik yavaşladı. Vatandaşlar kısa süreli sıkıntılar yaşarken yetkililer yollarda tedbirli olunmasını, su birikintilerine yaklaşılmamasını tavsiye etti. Meteoroloji, yağışın yarın da etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.

LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİNE NEDEN OLDU

LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİNE NEDEN OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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