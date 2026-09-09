Dolar 48,4724 +0,04%
Euro 56,4302 +0,18%
Bist 14.547,86 +0,99%
Altın Gram 6.925,32 +0,11%
EUR/USD 1,1639 +0,08%
Brent Petrol 100,20 +2,33%
--°

Mağdur tanık 12 Eylül'ü anlattı: o kuşağı çok kötü harcadılar

12 Eylül'de gözaltına alınan ve 7 yıl cezaevinde kalan Mustafa Tanrıverdi, sağcı ve solcu gençlerin ortak travmalar yaşadığını, kuşağın sosyal ve ekonomik olarak da yıpratıldığını söyledi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Mağdur tanık 12 Eylül'ü anlattı: o kuşağı çok kötü harcadılar

Mağdur tanık 12 Eylül'ü anlattı: o kuşağı çok kötü harcadılar

12 Eylül 1980 darbesi döneminde gözaltına alınan ve askeri cezaevlerinde kalan Mustafa Tanrıverdi, 46 yıl önce yaşanan süreçleri İHA muhabirine anlattı. Kozan Ülkücü Gençlik Derneği mensubu olarak tutuklanan Tanrıverdi, kendileri ve farklı siyasi görüşten gençlerin maruz kaldığı baskı ve mağduriyeti detaylarıyla paylaştı.

Gözaltı süreci ve suçlamalar:

Tanrıverdi, darbe sonrasında Kozan'da arkadaşlarıyla birlikte gözaltına alındıklarını ve üzerlerine 28 faili meçhul cinayetin yıkılmak istendiğini söyledi. "Bunların hepsini bizim üzerimize yıktılar" diyen Tanrıverdi, gözleri bağlanıp saçlarının askeri usulle kesildiğini, uzun süre nezarethanede tutulduklarını aktardı. Nezarethane koşullarını, "Nezarethane duvarları bembeyazdı girdiğimizde simsiyah çıktık" sözleriyle özetleyen Tanrıverdi, fiziksel dayaktan öte manevi işkence, küfür ve aşağılamaların ağır olduğunu vurguladı.

Cezaevi yılları ve savunma çabaları:

Kozan'dan sonra Gaziantep Cezaevi'ne gönderildiğini ve kendisine verilen cezanın 7 yıl hapis olduğunu belirten Tanrıverdi, askerlik döneminde Sakarya'da, daha sonra yaklaşık bir yıl Çanakkale Cezaevi'nde kaldığını anlattı. Cezaevinde farklı görüşlerden mahkumlarla aynı nezarethanelerde tutulduklarını, Kadirli'den gelen Devrimci Kurtuluş mensuplarıyla aynı koğuşta olduklarını aktardı: "Bir onlar gidiyor dayağa, bir biz gidiyoruz." Nezarethanelerin aşırı kalabalık olduğunu ve çömelip oturacak yer bile olmadığı bilgisini paylaştı.

Tanrıverdi, cezaevinde kanun maddelerini ezberleyip arkadaşlarının aleyhine çevrilebilecek idam davalarında savunma dilekçeleri hazırladığını söyledi. Kahramanmaraş olayları nedeniyle idam cezası alan mahkumlarla aynı koğuşu paylaştığını, yeterli savunma yapılamayanlar için savunmalar hazırlayarak bazılarını kurtardıklarını anlattı. Rahmetli Yavuz Aktaş'ın koğuşta yüksek sesle anonslar yapması gibi hatıraları da aktardı.

Darbe mirası: toplumsal ve ekonomik etkiler:

Tanrıverdi, 12 Eylül'ün üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen darbenin etkilerinin yeterince tartışılmadığını ifade etti. "Darbe döneminde yalnızca ülkücülerin değil, sol görüşlü gençler de cezaevlerine atıldı ve ağır mağduriyetler yaşadı" diyen Tanrıverdi, "O dönemin insanları sağcısıyla, solcusuyla büyük travmalar yaşadı" sözünü yineledi. Ona göre o kuşak okuyan, dik duran bir nesildi ve "o kuşağı çok kötü harcadılar." Tanrıverdi, yaşananların yalnızca siyasi değil toplumsal ve ekonomik sonuçları olduğunu ve bu dönemle ilgili gerçek deneyimi ancak yaşayanların bilebileceğini vurguladı.

12 EYLÜL 1980 DARBESİNİN YIL DÖNÜMÜNDE, DARBE DÖNEMİNDE GÖZALTINA ALINARAK ASKERİ CEZAEVLERİNDE...

12 EYLÜL 1980 DARBESİNİN YIL DÖNÜMÜNDE, DARBE DÖNEMİNDE GÖZALTINA ALINARAK ASKERİ CEZAEVLERİNDE KALAN VE TOPLAM 7 YIL HAPİS CEZASI ÇEKEN MUSTAFA TANRIVERDİ, 46 YIL ÖNCE YAŞANANLARI İHLAS HABER AJANSI’NA ANLATTI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

9 eylül anısına kasapoğlu'ndan hürriyet mirasını koruma çağrısı
images

Duran'dan gençlere çağrı: sanal bahis sarmalına izin vermeyeceğiz
images

İlkadım’da temas ağı: muhtarlardan Gazi Park’a köprüler kuruldu
images

Boyraz sarı pusula ile projelerini öne çıkarmaya hazırlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Solo tırmanışla Akdağ zirvesine: Mehmet Fatih Aktürk'ün 18 kilometrelik parkuru

Niğde'de iki yeni eğitim yuvası: Kur'an kursları belediye tarafından inşa edilecek

MSKÜ’den mobilya üretimine iki pratik çözüm

Kadın kooperatifleri mağazası üreticiye gelir kapısı oldu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali