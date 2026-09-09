Mağdur tanık 12 Eylül'ü anlattı: o kuşağı çok kötü harcadılar

12 Eylül 1980 darbesi döneminde gözaltına alınan ve askeri cezaevlerinde kalan Mustafa Tanrıverdi, 46 yıl önce yaşanan süreçleri İHA muhabirine anlattı. Kozan Ülkücü Gençlik Derneği mensubu olarak tutuklanan Tanrıverdi, kendileri ve farklı siyasi görüşten gençlerin maruz kaldığı baskı ve mağduriyeti detaylarıyla paylaştı.

Gözaltı süreci ve suçlamalar:

Tanrıverdi, darbe sonrasında Kozan'da arkadaşlarıyla birlikte gözaltına alındıklarını ve üzerlerine 28 faili meçhul cinayetin yıkılmak istendiğini söyledi. "Bunların hepsini bizim üzerimize yıktılar" diyen Tanrıverdi, gözleri bağlanıp saçlarının askeri usulle kesildiğini, uzun süre nezarethanede tutulduklarını aktardı. Nezarethane koşullarını, "Nezarethane duvarları bembeyazdı girdiğimizde simsiyah çıktık" sözleriyle özetleyen Tanrıverdi, fiziksel dayaktan öte manevi işkence, küfür ve aşağılamaların ağır olduğunu vurguladı.

Cezaevi yılları ve savunma çabaları:

Kozan'dan sonra Gaziantep Cezaevi'ne gönderildiğini ve kendisine verilen cezanın 7 yıl hapis olduğunu belirten Tanrıverdi, askerlik döneminde Sakarya'da, daha sonra yaklaşık bir yıl Çanakkale Cezaevi'nde kaldığını anlattı. Cezaevinde farklı görüşlerden mahkumlarla aynı nezarethanelerde tutulduklarını, Kadirli'den gelen Devrimci Kurtuluş mensuplarıyla aynı koğuşta olduklarını aktardı: "Bir onlar gidiyor dayağa, bir biz gidiyoruz." Nezarethanelerin aşırı kalabalık olduğunu ve çömelip oturacak yer bile olmadığı bilgisini paylaştı.

Tanrıverdi, cezaevinde kanun maddelerini ezberleyip arkadaşlarının aleyhine çevrilebilecek idam davalarında savunma dilekçeleri hazırladığını söyledi. Kahramanmaraş olayları nedeniyle idam cezası alan mahkumlarla aynı koğuşu paylaştığını, yeterli savunma yapılamayanlar için savunmalar hazırlayarak bazılarını kurtardıklarını anlattı. Rahmetli Yavuz Aktaş'ın koğuşta yüksek sesle anonslar yapması gibi hatıraları da aktardı.

Darbe mirası: toplumsal ve ekonomik etkiler:

Tanrıverdi, 12 Eylül'ün üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen darbenin etkilerinin yeterince tartışılmadığını ifade etti. "Darbe döneminde yalnızca ülkücülerin değil, sol görüşlü gençler de cezaevlerine atıldı ve ağır mağduriyetler yaşadı" diyen Tanrıverdi, "O dönemin insanları sağcısıyla, solcusuyla büyük travmalar yaşadı" sözünü yineledi. Ona göre o kuşak okuyan, dik duran bir nesildi ve "o kuşağı çok kötü harcadılar." Tanrıverdi, yaşananların yalnızca siyasi değil toplumsal ve ekonomik sonuçları olduğunu ve bu dönemle ilgili gerçek deneyimi ancak yaşayanların bilebileceğini vurguladı.

12 EYLÜL 1980 DARBESİNİN YIL DÖNÜMÜNDE, DARBE DÖNEMİNDE GÖZALTINA ALINARAK ASKERİ CEZAEVLERİNDE KALAN VE TOPLAM 7 YIL HAPİS CEZASI ÇEKEN MUSTAFA TANRIVERDİ, 46 YIL ÖNCE YAŞANANLARI İHLAS HABER AJANSI’NA ANLATTI.