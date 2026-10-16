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Mahalle dayanışması çağrısı: tüp patlaması mağduru aileye destek olun

Aydın Efeler'de gerçekleşen tüp patlaması sonrası mağdur olan aile için Girne Mahallesi Muhtarı Şule Çıvkaroğlu, mahalle sakinleri ve hayırseverlere destek çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mahalle dayanışması çağrısı: tüp patlaması mağduru aileye destek olun

Efeler'de tüp patlaması sonrası yardım çağrısı

Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde bir dairede yaşanan tüp patlaması, aileyi maddi ve manevi açıdan zor duruma soktu. Olayın ardından Girne Mahallesi Muhtarı Şule Çıvkaroğlu mahalle halkı ve hayırsever vatandaşlara destek çağrısı yaptı.

Olayın yeri ve aileye ulaşım:

Patlamanın gerçekleştiği adres Girne Mahallesi 2191 Sokak, Efekent Sitesi No: 11/H, 42 H Blok olarak bildirildi. Muhtar Çıvkaroğlu, sosyal medya paylaşımında durumu anlatarak, ihtiyaç sahibi ailenin acil yardıma muhtaç olduğunu vurguladı. Çıvkaroğlu, "Değerli mahalle sakinlerim ve kıymetli hayırsever vatandaşlarımız, Girne Mahallesi 2191 Sokak, Efekent Sitesi No: 11/H, 42 H Blok’ta yaşanan tüp patlaması nedeniyle bir ailemiz zor durumda kalmıştır ve acil yardıma ihtiyaç duymaktadır" ifadelerini kullandı.

Nasıl destek sağlanabilir:

Yardım etmek isteyenler belirtilen adrese giderek veya Girne Muhtarlığı'na ulaşarak doğrudan aileye destek olabilecek. Muhtarın çağrısı, mahalle dayanışmasının önemine dikkat çekerken, komşuluk ve gönüllü desteğinin yaraların sarılmasında belirleyici olacağına işaret ediyor.

Yetkililer ve mahalle temsilcileri, sürecin takipçisi olacaklarını; yardımın koordineli ve ihtiyaç odaklı şekilde organize edilmesinin öncelikli olduğunu belirtti. Çıvkaroğlu ayrıca, "Birlik ve dayanışmayla yaralarımızı birlikte saralım. Rabbim hiç kimseye böyle acılar yaşatmasın" diyerek komşulardan dayanışma çağrısını yineledi.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TÜP PATLAMASI NEDENİYLE ZOR DURUMDA KALAN AİLE İÇİN GİRNE...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TÜP PATLAMASI NEDENİYLE ZOR DURUMDA KALAN AİLE İÇİN GİRNE MAHALLESİ MUHTARI VE AYDIN İL VE İLÇE MUHTARLAR FEDERASYONU BAŞKANI ŞULE ÇIVKAROĞLU, HAYIRSEVER VATANDAŞLARA YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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