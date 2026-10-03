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Mahalle parkı 32 Evler'in bakımsız yürüyüş yolları tepkilere yol açtı

Bilecik'in Bahçelievler Mahallesi'ndeki 32 Evler Parkı, yıpranmış yürüyüş yolları ve genel bakımsızlık nedeniyle vatandaşların kullanımını zora sokuyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mahalle parkı 32 Evler'in bakımsız yürüyüş yolları tepkilere yol açtı

32 Evler Parkı'nda bakımsızlık

Bilecik'in Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan 32 Evler Parkı, mahalle sakinlerinin şikâyetlerine konu olan bir bakımsız görüntü sunuyor. Parkın özellikle yürüyüş yolları uzun süre onarım görmediği için yüzeyde aşınma ve çatlaklar oluştuğu, bunun da kullanım konforunu ve güvenliğini azalttığı ifade ediliyor.

Mahalle sakinlerinin talepleri:

Parkı düzenli kullanan vatandaşlar, yürüyüş yollarının elden geçirilmesini ve parkın genel bakımının yapılmasını talep ediyor. Sık sık kullanılan bu alanın mevcut haliyle kullanımı olumsuz etkilendiği ve özellikle çocuklar ile yaşlılar için risk taşıdığı belirtiliyor.

Çözüm beklentileri ve olası adımlar:

Mahallelinin öncelikli isteği kısa vadede yolların onarılması, uzun vadede ise düzenli bakım programlarının işletilmesi yönünde. Yetkili kurumlarla iletişime geçilmesi ve halkın taleplerinin dikkate alınması, parkın yeniden güvenli ve kullanışlı hale gelmesi için atılması gereken ilk adımlar olarak öne çıkıyor.

Park, bölge sakinleri için hem dinlenme hem de günlük yürüyüş alanı niteliği taşıyor; bu nedenle yapılacak müdahaleler hem kullanımın artmasına hem de kamusal alanın korunmasına katkı sağlayacaktır.

32 EVLER PARKI BAKIMSIZLIĞIYLA DİKKAT ÇEKTİ

32 EVLER PARKI BAKIMSIZLIĞIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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