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Saimbeyli kurtuluşunu 106. yılında birlik ve saygıyla andı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşun 106. yılı, şehitlik ziyareti, çelenk sunma ve halk etkinlikleriyle saygı ve coşkuyla kutlandı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Saimbeyli kurtuluşunu 106. yılında birlik ve saygıyla andı

Saimbeyli'de anma ve kutlama programı gerçekleşti

Adana'nın Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma ve kutlama programı, ilçe genelinde düzenlenen etkinliklerle sürdü. Program, hem geçmişe saygı gösterisi hem de bağımsızlık bilincinin tazelenmesine yönelik etkinlikler içerdi.

şehitlik ziyareti ve dualar:

Günün ilk etkinliği şehitlik ziyareti oldu. Katılımcılar, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri dua ve saygıyla andı; mezarlara karanfil bırakıldı ve anma töreninde birlik mesajları verildi. Ziyarette, ilçenin kurtuluş sürecinde emeği geçenler ve kayıplarının önemi vurgulandı.

çelenk sunma ve halk etkinlikleri:

Anma programı çelenk sunma töreniyle devam etti. Tören sırasında kurtuluş mücadelesinin kahramanları adına saygı duruşunda bulunuldu ve konuşmalarda millî mücadele ruhu ile bağımsızlığın önemi ön plana çıkarıldı. İlçe halkının geniş katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde birlik, huzur ve ortak tarih bilinci öne çıktı.

Program boyunca yapılan konuşmalarda Saimbeyli'nin kurtuluşunun tarihî önemi tekrar hatırlatıldı ve genç kuşaklara bu mücadele mirasının aktarılması gerektiği belirtildi. Günün sonunda düzenlenen etkinliklerle anma ve kutlama programı sona erdi.

SAİMBEYLİ’NİN KURTULUŞUNUN 106. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI

SAİMBEYLİ’NİN KURTULUŞUNUN 106. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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