Mahallelerin güler yüzü Efeler'de muhtarlar günü kutlandı

Efeler'de 19 Ekim Muhtarlar Günü töreni düzenlendi

Aydın’ın Efeler ilçesinde düzenlenen törende 19 Ekim Muhtarlar Günü çeşitli etkinliklerle anıldı. Tören, Aydın Valiliği önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı; katılımcılar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okudu.

Törenin akışı:

Başbakanlık Genelgesi ile 2015 yılından bu yana kutlanan gün kapsamında düzenlenen programda Efeler ilçesinde görev yapan muhtarlar bir araya geldi. Tören sırasında çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol konuşmaları yapıldı. Etkinlik, günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Muammer Yanık'ın mesajı:

Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı ve Zeytinköy Mahalle Muhtarı Muammer Yanık, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada muhtarlığın yerel demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Yanık, "Bugün, 1929 yılından bu yana yerel demokrasimizin temel taşlarından biri olan, mahalle ve köylerimizin güler yüzü muhtarlık müessesesinin gurur günü olan 19 Ekim Muhtarlar Gününü hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Yanık konuşmasında muhtarlığın sadece bir makam olmadığını; vatandaşların derdiyle dertlenen, sevincine ortak olan ve devletin şefkat elini en ücra köşelere kadar ulaştıran mukaddes bir görev olduğunu ifade etti. Ayrıca mülki idare amirleri ve kamu kurumları yöneticilerine teşekkür ederek, ahirete intikal etmiş muhtarları rahmetle andı ve görev başındaki muhtar arkadaşlarına sağlık, huzur ve başarı dileklerinde bulundu.

Program, ilçede görev yapan muhtarların katılımıyla gerçekleşen törenin ardından toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ, DÜZENLENEN TÖREN İLE KUTLANDI.