Mahallelerin nefes alanları yenileniyor: Şehitkamil'de parklar bakımda ve yenide

Şehitkamil'de park çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz tarafından ortaya konan "Şimdi daha yeşil Şehitkamil" hedefi doğrultusunda ilçe genelindeki park çalışmaları sürüyor. Yeni park alanlarının kazandırılmasının yanı sıra mevcut yeşil alanlarda kapsamlı bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Yapım ve yenileme çalışmaları

Belediye ekipleri, parkların sadece çocukların oyun oynadığı alanlar olmadığını, aynı zamanda mahalle yaşamının ve sosyal etkileşimin merkezi olduğunu dikkate alarak planlamalarını sürdürüyor. Zaman içinde yıpranan oyun ve park aletleri tespit edilip onarımdan geçiriliyor; eksik veya güvenlik riski oluşturan unsurlar yenileniyor. Çalışmalar, parkların daha modern ve kullanışlı hale getirilmesine odaklanıyor.

Ulkerli, Seymenli ve Osmangazi'de müdahaleler

Son dönemde ekipler tarafından Ulkerli, Seymenli ve Osmangazi mahallelerindeki parklarda incelemeler yapıldı. Kullanım nedeniyle bozulan bölümler tamir edilip onarıldı; gerekli bakım tamamlandıktan sonra aletler yeniden halkın hizmetine sunuldu. Bu müdahaleler mahalle sakinlerinin dinlenme ve çocukların güvenli şekilde oyun oynama taleplerine doğrudan yanıt veriyor.

Çalışmalar sadece fiziksel onarım ile sınırlı kalmıyor; çevre düzenlemeleriyle yeşil dokunun güçlendirilmesine ve halkın daha konforlu vakit geçirebileceği düzenlemelere öncelik veriliyor. Belediyenin hedefi, hem yeni park sayısını artırmak hem de var olanları nitelikli yaşam alanlarına dönüştürmek.

Başkan Yılmaz'ın vurgusu

Başkan Umut Yılmaz şu değerlendirmeyi yaptı: "Şehitkamil’de daha yeşil, daha güzel ve daha yaşanabilir bir ilçe hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan yeni parklarımızı mahallelerimize kazandırırken, diğer yandan mevcut parklarımızın bakımını ve yenilemesini gerçekleştiriyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın dinleneceği, çocuklarımızın güven içerisinde oyun oynayacağı ortamların kaliteli ve bakımlı olması bizim için büyük önem taşıyor."

Vatandaşlara açık, güvenli ve bakımlı park alanları oluşturma yönündeki bu yaklaşım ilçede yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Şehitkamil Belediyesi'nin planlı ve düzenli çalışmalarıyla mahallelerdeki yeşil alanların kısa vadede daha işlevsel hâle gelmesi hedefleniyor.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ’IN "ŞİMDİ DAHA YEŞİL ŞEHİTKAMİL" HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA İLÇE GENELİNDE YENİ PARKLARIN YAPIMI SÜRERKEN, MEVCUT PARKLARDA DA YENİLEME, BAKIM VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR. PARKLARDA BULUNAN VE ZAMAN İÇERİSİNDE KULLANILAMAZ HALE GELEN OYUN VE PARK ALETLERİ EKİPLER TARAFINDAN ONARILARAK YENİDEN VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULUYOR.