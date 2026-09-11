Servis denetimleri: Zonguldak'ta öğrencilerin güvenliği için saha seferberliği

Zonguldak’ta okul servislerine yönelik kapsamlı denetim

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Zonguldak Şoförler Odası iş birliği, eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte gündemdeki önceliği pekiştirdi. Kozlu sahil yolunda Polisevi önünde kurulan kontrol noktasında güzergahı kullanan öğrenci servis araçları durdurularak detaylı incelemeler yapıldı.

Denetim kapsamı ve uygulanan kriterler:

Polis ekipleri, servis araçlarının evraklarını, taşıma yolcu kapasitesini, öğrencilerin emniyet kemeri kullanımını ve araçların "okul taşıtı" standartlarına uygunluğunu titizlikle kontrol etti. Her araç tek tek durdurularak eksik veya uygunsuzluk tespiti yapılan araçlar hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Denetimler sırasında sahada görevli ekiplerin uyguladığı prosedürler, saha güvenliğini ön plana alacak şekilde sürdürüldü.

Sürücü bilgilendirmesi ve veli güvenine yönelik adımlar:

Zonguldak Şoförler Odası Başkanı Tunay Keskin denetim noktasında polis ekipleriyle birlikte bulunarak şoför esnafına uyulması gereken kurallar konusunda uyarılarda bulundu. Keskin, öğrenci taşımacılığında kurallara harfiyen riayet edilmesinin önemini vurguladı. Emniyet yetkilileri ise velilerin içinin rahat olması için bu tür kontrollerin eğitim-öğretim dönemi boyunca farklı güzergahlarda kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Uygulamanın amacı, öğrencilerin okula güvenli ve huzurlu ulaşımını sağlamak olarak açıklandı. Yetkililer, düzenli denetimlerle hem sürücü sorumluluğunun hem de araç standartlarının korunmasının hedeflendiğini belirtti.

ZONGULDAK'TA, ÖĞRENCİLERİN OKULLARINA GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ŞEKİLDE ULAŞIMLARINI SAĞLAMAK AMACIYLA TRAFİK POLİSLERİ VE ZONGULDAK ŞOFÖRLER ODASI İŞ BİRLİĞİYLE OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK KAPSAMLI BİR DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.