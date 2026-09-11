Dolar 48,5981 +0,14%
Euro 56,4847 +0,17%
Bist 14.401,55 +0,05%
Altın Gram 6.929,06 +0,62%
EUR/USD 1,1616 +0,02%
Brent Petrol 104,12 -3,26%
--°

Servis denetimleri: Zonguldak'ta öğrencilerin güvenliği için saha seferberliği

Zonguldak'ta polis ve Şoförler Odası ortak denetimiyle servislerin evrakları, kapasite ve emniyet kemeri kullanımı kontrol edildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Servis denetimleri: Zonguldak'ta öğrencilerin güvenliği için saha seferberliği

Zonguldak’ta okul servislerine yönelik kapsamlı denetim

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Zonguldak Şoförler Odası iş birliği, eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte gündemdeki önceliği pekiştirdi. Kozlu sahil yolunda Polisevi önünde kurulan kontrol noktasında güzergahı kullanan öğrenci servis araçları durdurularak detaylı incelemeler yapıldı.

Denetim kapsamı ve uygulanan kriterler:

Polis ekipleri, servis araçlarının evraklarını, taşıma yolcu kapasitesini, öğrencilerin emniyet kemeri kullanımını ve araçların "okul taşıtı" standartlarına uygunluğunu titizlikle kontrol etti. Her araç tek tek durdurularak eksik veya uygunsuzluk tespiti yapılan araçlar hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Denetimler sırasında sahada görevli ekiplerin uyguladığı prosedürler, saha güvenliğini ön plana alacak şekilde sürdürüldü.

Sürücü bilgilendirmesi ve veli güvenine yönelik adımlar:

Zonguldak Şoförler Odası Başkanı Tunay Keskin denetim noktasında polis ekipleriyle birlikte bulunarak şoför esnafına uyulması gereken kurallar konusunda uyarılarda bulundu. Keskin, öğrenci taşımacılığında kurallara harfiyen riayet edilmesinin önemini vurguladı. Emniyet yetkilileri ise velilerin içinin rahat olması için bu tür kontrollerin eğitim-öğretim dönemi boyunca farklı güzergahlarda kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Uygulamanın amacı, öğrencilerin okula güvenli ve huzurlu ulaşımını sağlamak olarak açıklandı. Yetkililer, düzenli denetimlerle hem sürücü sorumluluğunun hem de araç standartlarının korunmasının hedeflendiğini belirtti.

ZONGULDAK&#039;TA, ÖĞRENCİLERİN OKULLARINA GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ŞEKİLDE ULAŞIMLARINI SAĞLAMAK...

ZONGULDAK'TA, ÖĞRENCİLERİN OKULLARINA GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ŞEKİLDE ULAŞIMLARINI SAĞLAMAK AMACIYLA TRAFİK POLİSLERİ VE ZONGULDAK ŞOFÖRLER ODASI İŞ BİRLİĞİYLE OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK KAPSAMLI BİR DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uluslararası toplumdan Filistin devletinin tanınması ve yaptırımlar için daha ka...
images

Tarımsal gündem Yığılca Çiftlik köyünde üreticilerle ele alındı
images

Devrek'te Meryem Bükrü son yolculuğuna uğurlandı
images

Erzurum'da yeni eğitim yılı öncesi 300 öğrenciye Kızılay desteği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trabzonspor Konyaspor sınavı için hazır: Konya yolunda

Çayla Deresi'ndeki balık ölümleri laboratuvarla netlik kazanacak

Yeni eğitim yılı öncesi okullarda yerinde inceleme

Davanın seyri değişti: Tuğba Yavaş dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı