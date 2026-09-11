Tarımsal gündem Yığılca Çiftlik köyünde üreticilerle ele alındı

Yığılca'da tarımsal gündem değerlendirmesi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde düzenlenen Cuma Buluşmaları programında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile üreticiler bir araya geldi. Toplantı bu hafta Çiftlik köyünde, cuma namazının ardından gerçekleşti ve bölge tarımında öncelikli konular ayrıntılı şekilde ele alındı.

ÇKS, desteklemeler ve üretim planlaması:

Teknik personel, üreticilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) dönemine ilişkin işlemleri ve taahhütnamelerle yapılacak başvuruların esaslarını anlattı. Ayrıca, tarımsal üretim planlamaları, mevcut destekleme mekanizmaları ve kırsal kalkınma yatırımları için sağlanan imkanlar ile başvuru süreçleri hakkında uygulamalı bilgiler paylaşıldı. Üreticilere, desteklerden etkin faydalanmak için izlenmesi gereken yol haritaları ve belge gereklilikleri hatırlatıldı.

Zararlı yönetimi, yangın ve sağlık önlemleri:

Toplantıda son dönemin önemli sorunlarından kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri ve anız yangınlarının önlenmesi konusu ön plana çıktı. Teknik ekip, zararlı ile mücadelede entegre yaklaşımlar ve olası zararların azaltılmasına yönelik pratik öneriler sundu. Ayrıca, keneler aracılığıyla bulaşabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında üreticilere uyarılar yapılarak, kıyafet, kişisel korunma ve acil durum davranışları konusunda farkındalık oluşturuldu.

Üretici soruları ve yerinde değerlendirmeler:

Program boyunca üreticilerin soruları yanıtlandı ve sahadan gelen gözlemler doğrultusunda karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, takip edilmesi gereken konuların takipçisi olacaklarını belirterek, gerekli yönlendirmelerin sürdürüleceğini ifade etti. Toplantı, üreticilerle kurum arasında doğrudan iletişimin güçlendirilmesine katkı sağladı.

DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNDE DÜZENLENEN CUMA BULUŞMALARI KAPSAMINDA ÇİFTÇİLERLE BİR ARAYA GELEN İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELİ, TARIMSAL DESTEKLERDEN KAHVERENGİ KOKARCA MÜCADELESİNE KADAR BİRÇOK KONUDA BİLGİLENDİRME YAPTI.