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Uluslararası toplumdan Filistin devletinin tanınması ve yaptırımlar için daha kararlı adımlar istendi

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, 12 ülkenin kısıtlamasını destekleyerek Gazze’deki saldırıların durdurulması ve Filistin devletinin kurulması için uluslararası toplumu çağırdı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Uluslararası toplumdan Filistin devletinin tanınması ve yaptırımlar için daha kararlı adımlar istendi

HAK-İŞ’ten uluslararası topluma çağrı

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada uluslararası toplumu Gazze’deki insanlık dramını durdurmaya ve Filistin halkının temel haklarını güvence altına almaya davet etti. Arslan, işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuka aykırı İsrail yerleşimlerine yönelik ticari kısıtlamalar getirilmesine ilişkin 12 ülkenin adımını desteklediklerini vurguladı.

Arslan, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere’den oluşan 12 ülkenin ortaya koyduğu ortak iradeyi "önemli ve anlamlı" bir adım olarak nitelendirdi ve alınan kararı desteklediklerini açıkladı.

desteklenen adımın yorumu:

HAK-İŞ, bu tür adımların Siyonist İsrail’in uluslararası alanda tecrit edilmesine katkı sağlayacağını ve işgal politikalarına karşı daha kapsamlı, somut yaptırımların hayata geçirilmesine öncülük etmesini bekliyor. Arslan, İsrail’in yasa dışı yerleşim ve işgal politikalarını sistematik biçimde sürdürdüğünü belirterek bunun siyasi, diplomatik ve ekonomik karşılıklarının olması gerektiğini kaydetti.

yaptırımlar ve Filistin halkının hakları:

Arslan, Gazze’de yaşananlara sessiz kalmanın mümkün olmadığını dile getirirken Gazze’deki soykırımın durdurulması, işgalin sona erdirilmesi ve başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin Devletinin kurulması için uluslararası toplumun daha cesur ve kararlı adımlar atması gerektiğini ifade etti. Devletleri Siyonist İsrail’e yönelik etkili ticari ve ekonomik kısıtlamaları derhal uygulamaya, uluslararası hukuku işletmeye ve Filistin halkının temel haklarını güvence altına almaya çağırdı.

Arslan ayrıca, Filistin halkının yaklaşık bir asırdır işgal, zorunlu göç, abluka, şiddet ve baskılar karşısında onurlu bir mücadele yürüttüğünü belirtti ve HAK-İŞ olarak bu haklı mücadelenin yanında olmaya, adaletin ve insanlığın sesini her platformda yükseltmeye devam edeceklerini açıkladı.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN, &quot;ULUSLARARASI TOPLUMU; GAZZE&#039;DEKİ SOYKIRIMIN...

HAK-İŞ KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN, "ULUSLARARASI TOPLUMU; GAZZE'DEKİ SOYKIRIMIN DURDURULMASI, İŞGALİN SONA ERDİRİLMESİ VE BAŞKENTİ KUDÜS OLAN ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ'NİN KURULMASI İÇİN DAHA CESUR VE KARARLI ADIMLAR ATMAYA DAVET EDİYORUZ" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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