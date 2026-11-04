Mahkeme beraat kararı verdi: Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran aklandı

Mahkeme kararı:

Mahkeme heyeti, Ela Rümeysa Cebeci ile Sadettin Saran hakkında yöneltilen 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasından beraatlerine karar verdi.

kararın kapsamı ve ifade edilen sonuçlar:

Beraat kararı, adı geçen kişilerin söz konusu suçtan hüküm giymediğini gösterir ve mahkeme heyetinin dava konusu iddialar yönünde hüküm kurmadığını ifade eder. Karar, yargılamanın o aşamasında suç isnatlarının hükme yansımadığı anlamına gelmektedir.

hukuki sürece ilişkin genel değerlendirme:

Bu tür beraat kararları, taraflar için süreç içinde önemli bir dönüm noktasıdır; karara ilişkin itiraz veya temyiz imkanları ve sonucunun kesinleşmesi hukuki süreç açısından belirleyici olacaktır. Mahkeme heyetinin verdiği beraat kararı, ilgili davanın o bölümünde resmî sonucun beraat yönünde olduğunu gösterir.

Mahkeme heyeti Ela Rümeysa Cebeci ile Sadettin Saran hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan beraatlerine karar verdi