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Mahkeme beraat kararı verdi: Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran aklandı

Mahkeme, Ela Rümeysa Cebeci ile Sadettin Saran'ın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan beraat ettiğine hükmetti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mahkeme beraat kararı verdi: Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran aklandı

Mahkeme kararı:

Mahkeme heyeti, Ela Rümeysa Cebeci ile Sadettin Saran hakkında yöneltilen 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasından beraatlerine karar verdi.

kararın kapsamı ve ifade edilen sonuçlar:

Beraat kararı, adı geçen kişilerin söz konusu suçtan hüküm giymediğini gösterir ve mahkeme heyetinin dava konusu iddialar yönünde hüküm kurmadığını ifade eder. Karar, yargılamanın o aşamasında suç isnatlarının hükme yansımadığı anlamına gelmektedir.

hukuki sürece ilişkin genel değerlendirme:

Bu tür beraat kararları, taraflar için süreç içinde önemli bir dönüm noktasıdır; karara ilişkin itiraz veya temyiz imkanları ve sonucunun kesinleşmesi hukuki süreç açısından belirleyici olacaktır. Mahkeme heyetinin verdiği beraat kararı, ilgili davanın o bölümünde resmî sonucun beraat yönünde olduğunu gösterir.

Mahkeme heyeti Ela Rümeysa Cebeci ile Sadettin Saran hakkında &quot;uyuşturucu veya uyarıcı madde...

Mahkeme heyeti Ela Rümeysa Cebeci ile Sadettin Saran hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan beraatlerine karar verdi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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