Mahkeme Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında beraat kararı verdi

Mahkeme kararı

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonucunda, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçunun oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Sanıkların duruşmadaki beyanları:

Duruşmaya, daha önce duruşmalardan vareste tutulma talebi kabul edilen Saran katılmadı; Cebeci ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Cebeci savunmasında savcılıkta verdiği ifadeleri tekrar etti ve üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Cebeci, mahkeme başkanının Mehmet Akif Ersoy hakkındaki ihbar sorusuna, "Mehmet Akif Ersoy sadece iş arkadaşımdır. Hatta mesafemi de koruduğum biridir" diyerek yanıt verdi. Savunmasında, bir kez Amerika'da denediğini ancak "asla kullanıcı olmadığını" belirtti ve telefon mesajlaşmalarına ilişkin soruları yanıtladı.

Saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edilmesi üzerine Cebeci, maddenin saçına bulaşmış olabileceğini savunarak, "Ben gerçekten sadece filmlerde gördüğüm maddenin saçımda çıkmasını hayatımın olağan akışına aykırı buldum" ifadesini kullandı.

Savcının mütalaası ve kararın gerekçesi:

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların aynı suçtan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti ise delil değerlendirmesi sonucunda suçun oluşmadığı kanaatine vararak her iki sanığın da beraatine hükmetti.

Mahkeme kararında, delillerin şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bulunmadığı ve iddia edilen ticaret faaliyetinin oluşmadığı vurgulandı. Karar, duruşmada sunulan iddia ve savunmaların bütünsel değerlendirilmesi üzerine şekillendi.

Dosyanın öne çıkan unsurları:

Davada öne çıkan noktalar arasında Cebeci'nin savunması, telefon mesajlaşmalarının değerlendirilmesi ve saç örneğine ilişkin bulaşma iddiası yer aldı. Mahkeme bu unsurların, ticaret suçunu ispatlamaya yetmediği kanaatine vardı.

Karar, ceza muhakemesinde delil standardının belirleyiciliğini ve şüpheden sanık lehine yararlanılması ilkesini tekrar gündeme taşıdı.

Ela Rümeysa Cebeci ile Sadettin Saran beraat etti