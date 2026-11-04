Sessiz çığlıklar iddiası mahkeme kararını etkiledi: 16 yıl 8 ay hapis

Olay ve dava süreci:

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi’nde 19 Temmuz 2025’te meydana gelen olayda, Fatmanur Okur (36) ile eşi Şükrü Okur (29) arasında çıkan tartışma sonrası Fatmanur Okur’un evdeki tüfekle eşine ateş ettiği bildirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bir çocuk babası olan Şükrü Okur’un hayatını kaybettiği belirlendi ve Fatmanur Okur savcılığa sevk edilerek tutuklandı.

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ederken, sanığın evlilik süresince maruz kaldığını öne sürdüğü şiddet iddiası göz önüne alınarak haksız tahrik hükümlerinin uygulanması halinde müebbet hapis cezası verilebileceğini ifade etti.

Sanığın son savunması:

Duruşmada savunma yapan Fatmanur Okur eylemi bilerek yapmadığını savundu. Okur, evlilik boyunca şiddete maruz kaldığını belirterek mahkemeye şu ifadeleri aktardı: "Gönül isterdi ki hayatta olsaydı ve boşanabilseydim. Sessiz çığlıklar atarak yardım istedim ama kimse duymadı. Herkes kör, sağır ve dilsizi oynadı. Sadece onu korkutup kaçırmak istemiştim, öldürmek istemedim." Sanık, ayrıca "Ben ona hiç bir zaman zalim olmadım. Çocukluğu benden zorla alınan biriyim. Yetmedi mi benim 10 yıl yaşadığım eziyet" diyerek duygusal taleplerde bulundu ve "En azından ev hapsi istiyorum" dedi.

Mahkeme kararı ve uygulanan indirimler:

Mahkeme heyeti, dosyada ileri sürülen savunmalar ve iddialar doğrultusunda sanığa haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerini uyguladı. Heyet, bu indirimleri dikkate alarak Fatmanur Okur’u 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm etti.

Önceki celselerdeki iddialar:

Sanık daha önceki duruşmalarda, 11 yıllık evlilikleri boyunca eşinin uyuşturucu bağımlılığı ve şiddetine maruz kaldığını, boşanmak istediği için tehdit edildiğini ve eşinin geçmişte kendisine, ailesine ve evcil hayvanlarına zarar vermekle tehdit ettiğini ileri sürmüştü. Okur, yaşadığı şiddet nedeniyle üç kez düşük yaptığını, olay gecesi eşinin "kızlarının kendisinden olmadığını" iddia ederek tartıştıklarını ve eşinin madde etkisindeyken tehditkar davrandığını anlattı.

Olay gecesinin anlatımında, sanık üst kattan babasına ait tüfeği aldığını, geldiklerinde eşinin yatakta uzanırken tartışma çıktığını ve "Sonra bana doğru hamle yapınca bir anda tüfek ateş aldı. Korkutmak amacıyla silahı elime almıştım. Bilerek, isteyerek yapmadım. Öldüğünü bile cezaevinde öğrendim" dediği tutanağa geçti.

Dava, mahkeme heyetinin uyguladığı indirimlerle sonuçlanırken, kararın gerekçeleri ve tarafların olası temyiz hakları sonraki süreçte izlenecek.

KOCAELİ'DE TARTIŞTIĞI KOCASINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜREN KADIN, "SESSİZ ÇIĞLIKLAR ATARAK YARDIM İSTEDİM AMA KİMSE DUYMADI. HERKES KÖR, SAĞIR VE DİLSİZİ OYNADI. SADECE ONU KORKUTUP KAÇIRMAK İSTEMİŞTİM, ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM" DEDİ. (ARŞİV)