İstanbul akşam yağmuru ulaşımı zorlaştırdı: Beşiktaş'ta alt geçit su bastı

İstanbul'da akşam yağışı ulaşımı etkiledi

İstanbul'da gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerine doğru şiddetini artırdı. Kentin bazı kesimlerinde yollar göle dönerken, özellikle rüzgâr ve sağanak birlikte etkili oldu.

Beşiktaş'taki durum:

Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan bir alt geçit, yoğun yağış nedeniyle suyla doldu. Alt geçidin suyla dolması sonucu yol trafiğe kapatıldı ve araçlar ile yaya akışında aksama yaşandı.

Ekiplerin müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye ulaşan ilgili ekipler, göle dönen alt geçitteki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde suyun tahliyesi ve trafik akışının güvenli biçimde yeniden sağlanması hedeflendi.

Yetkililer, ani su birikintilerine karşı sürücüleri ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, benzer yağışların devam etmesi halinde alternatif güzergâhların tercih edilmesini önerdi.

İstanbul'da görülen bu yerel yağışların, şehir genelinde zaman zaman ulaşımda aksamaya neden olduğu belirtiliyor ve yetkililer bölge müdahalelerini sürdürüyor.

İstanbul'da yağmur şiddetini artırdı, Beşiktaş'ta alt geçidi su bastı