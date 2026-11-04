Dört yıllık firari sonunda yakalandı: 77 yıl hapisle aranan şüpheli Bayraklı'da

Operasyonun detayları:

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında ülke genelinde işlendiği iddia edilen dolandırıcılık suçlarından toplam 44 ayrı dosya bulunan ve mahkemelerce verilen toplam 77 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen M.G.'nin izini sürdü. Uzun süreli takiplerin ardından, firari zanlının saklandığı adres tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmada, zanlının yaklaşık 4 yıl 9 ay 13 gündür firari olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında yürütülen istihbarat çalışmaları ile fiziki takipler, zanlının bulunduğu bölge ve adres bilgilerini netleştirdi.

İzleme ve yakalama süreci:

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda polis ekipleri, zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Bayraklı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda köşeye sıkıştırılan M.G. gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Operasyonun planlı ve koordineli bir şekilde yapıldığı, takip ve tespit süreçlerinin titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan zanlı, adli mercilere sevk edildi ve çıkarıldığı süreç sonunda cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve dosya bilgileri, yürütülen adli süreç çerçevesinde kayıt altında tutuluyor.

İZMİR'DE 'DOLANDIRICILIK' SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 77 YIL 6 AY HAPİS CEZASI BULUNAN VE YAKLAŞIK 5 YILDIR FİRARİ OLARAK ARANAN ZANLI, POLİS EKİPLERİNİN TİTİZ TAKİBİ SONUCU BAYRAKLI İLÇESİNDE YAKALANDI.