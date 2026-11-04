Dolar 50,0158 +0,07%
Euro 56,2233 +0,52%
Bist 11.478,13 +4,12%
Altın Gram 6.504,06 +2,65%
EUR/USD 1,1237 +0,40%
Brent Petrol 101,50 -2,03%
--°

Amed sportif sahaya moralli gidiyor: galatasaray deplasmanından umutlu açıklama

Mustafa Altın, Amed Sportif'in Karşıyaka eşleşmesi sonrası Türkiye Kupası ve Galatasaray maçı için iddialı ve motive olduklarını söyledi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 16:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Amed sportif sahaya moralli gidiyor: galatasaray deplasmanından umutlu açıklama

Amed sportif sahaya moralli gidiyor

Amed Sportif Faaliyetler Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Altın, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Altın, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekiminin TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldığını, Amed Sportif’in bu turda Karşıyaka ile eşleştiğini belirtti. Organizasyonda bulunmaktan memnun olduklarını söyleyen Altın, kupayı önemsediklerini ve ligdeki durumlarına göre kupadaki iddialarını da sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye Kupası'ndaki hedefler:

Altın, kupayı ligdeki diğer maçlardan ayırmadıklarını vurguladı: "Biz her maça aynı önemde çıkıyoruz." Takım içinde yakalanan atmosferin olumlu olduğunu söyleyen Altın, sezon sonunda hem kupa hem ligde iyi bir yerde bitirmeyi hedeflediklerini aktardı. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu anda güzel bir havamız var. Takımda güzel bir hava yakaladık. İyi bir yerdeyiz, iyi gidiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray maçı öncesi motivasyon:

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray hakkında da konuşan Altın, rakibin ligde lider olmasının karşılaşmayı daha önemli kıldığını belirtti. Altın, takımın hazırlandığı süreci şöyle özetledi: "İyi bir takımız, kendimize güveniyoruz. Çok iyi motive olduk. İnşallah güzel bir sonuçla ayrılacağız."

Altın ayrıca, Galatasaray’ın önceki akşam maç oynayıp oynamasının kendi hazırlıklarını etkilemediğini, önceliklerinin sadece kendi takımın mevcut durumu olduğunu vurguladı. Takımın moralli ve kararlı olduğu, her maça aynı ciddiyetle hazırlandıkları mesajı öne çıktı.

Yapılan açıklamalar, Amed Sportif’in hem Türkiye Kupası’nda hem de ligde hedeflerini kaybetmeden sürdüreceği ve Galatasaray deplasmanına moral açısından güçlü çıkacağı izlenimini güçlendiriyor.

AMED SPORTİF FAALİYETLER FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU MUSTAFA ALTIN, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 11. HAFTASINDA...

AMED SPORTİF FAALİYETLER FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU MUSTAFA ALTIN, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAKLARI GALATASARAY MAÇINA ÇOK İYİ MOTİVE OLDUKLARINI VE MÜSABAKADAN GÜZEL BİR SONUÇLA AYRILACAKLARINA İNANDIĞINI SÖYLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mardin 1969 Spor hedefini büyüttü: rota Süper Lig
images

Çorum FK'den kupada Karacabey hedefi, ligde Fenerbahçe sınavı
images

Kupa hedefi net: Kocaelispor finale çıkarak kupayı müzelerine götürmeyi amaçlıyo...
images

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sultangazi’de İSKİ çalışması sonrası sokakta çöküntü: ambulans lastiği çukura düştü

Düzce itfaiyesi ofis ve gündüz bakımevi personeline tatbikatlı eğitim verdi

Okul bahçesinde palmiye yakan iki öğrenciye 50'şer fidan adli kontrolü

Herzog uyarıyor: Knesset partileri vaatlerin tamamını karşılayamayacaklarını kabullenmeli

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gölbaşı'nda 29 ekim kutlamaları yağışa rağmen sürdü