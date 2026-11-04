Amed sportif sahaya moralli gidiyor: galatasaray deplasmanından umutlu açıklama

Amed sportif sahaya moralli gidiyor

Amed Sportif Faaliyetler Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Altın, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Altın, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekiminin TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldığını, Amed Sportif’in bu turda Karşıyaka ile eşleştiğini belirtti. Organizasyonda bulunmaktan memnun olduklarını söyleyen Altın, kupayı önemsediklerini ve ligdeki durumlarına göre kupadaki iddialarını da sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye Kupası'ndaki hedefler:

Altın, kupayı ligdeki diğer maçlardan ayırmadıklarını vurguladı: "Biz her maça aynı önemde çıkıyoruz." Takım içinde yakalanan atmosferin olumlu olduğunu söyleyen Altın, sezon sonunda hem kupa hem ligde iyi bir yerde bitirmeyi hedeflediklerini aktardı. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu anda güzel bir havamız var. Takımda güzel bir hava yakaladık. İyi bir yerdeyiz, iyi gidiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray maçı öncesi motivasyon:

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray hakkında da konuşan Altın, rakibin ligde lider olmasının karşılaşmayı daha önemli kıldığını belirtti. Altın, takımın hazırlandığı süreci şöyle özetledi: "İyi bir takımız, kendimize güveniyoruz. Çok iyi motive olduk. İnşallah güzel bir sonuçla ayrılacağız."

Altın ayrıca, Galatasaray’ın önceki akşam maç oynayıp oynamasının kendi hazırlıklarını etkilemediğini, önceliklerinin sadece kendi takımın mevcut durumu olduğunu vurguladı. Takımın moralli ve kararlı olduğu, her maça aynı ciddiyetle hazırlandıkları mesajı öne çıktı.

Yapılan açıklamalar, Amed Sportif’in hem Türkiye Kupası’nda hem de ligde hedeflerini kaybetmeden sürdüreceği ve Galatasaray deplasmanına moral açısından güçlü çıkacağı izlenimini güçlendiriyor.

AMED SPORTİF FAALİYETLER FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU MUSTAFA ALTIN, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAKLARI GALATASARAY MAÇINA ÇOK İYİ MOTİVE OLDUKLARINI VE MÜSABAKADAN GÜZEL BİR SONUÇLA AYRILACAKLARINA İNANDIĞINI SÖYLEDİ.