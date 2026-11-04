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Sivas’ta satılmak üzere ele geçirilen Aziz Mor Gabriel portresi güvenceye alındı

Sivas'ta ele geçirilen Aziz Mor Gabriel portresiyle ilgili bir kişi hakkında 2863 sayılı Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sivas’ta satılmak üzere ele geçirilen Aziz Mor Gabriel portresi güvenceye alındı

Olayın detayları

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada kent merkezinde yürüttükleri bir operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan bir tablo ele geçirdi. Operasyon, bir şahsın tarihi eser niteliğinde bir resim bulundurduğuna dair ihbar üzerine başlatıldı.

Eserin özellikleri:

Ele geçirilen tablo, 88 santimetreye 57 santimetre ebatlarında olup, deri kumaş üzerine resmedilmiş bir Aziz Mor Gabriel portresidir. Resmin, Süryani Cemaatince manevi ve kültürel değere sahip olduğu tespit edildi.

Soruşturma ve resmi açıklama:

Olayla ilgili olarak bir şahıs hakkında 2863 Sayılı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Zengin geçmişimizin tanığı olan tarihi eserlerimizi korumak ve yarınlara taşınmak ortak sorumluluğumuzdur. 2863 sayılı Kanunun verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde Ülkemizde manevi ve kültürel mirasımızın korunmasına yönelik çalışmalarımız azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, ele geçirilen eserin korunarak gerekli kurumlara teslim edileceğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

SİVAS’TA TARİHİ ESER NİTELİĞİ TAŞIYAN AZİZ MOR GABRİEL PORTRESİ ELE GEÇİRİLDİ

SİVAS’TA TARİHİ ESER NİTELİĞİ TAŞIYAN AZİZ MOR GABRİEL PORTRESİ ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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