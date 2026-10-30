Malatya emniyetine 16 yeni araç: donanım ve güvenlik güçlendirildi

Malatya'da emniyet filosu güçlendirildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen yeni hizmet araçları, yerleşke töreniyle göreve başladı. Teslim törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

Tören ve katılımcılar:

Tören, İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, emniyet teşkilatının önceliklerinin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve ilde huzurun devamlılığını temin etmek olduğunu vurguladı. Ay, personelin fedakârlığının yanı sıra teknik imkânların ve araç filosunun güçlendirilmesinin görevleri daha etkin yerine getirme açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Ay, hizmete alınan araçların asayişten trafiğe, suç ve suçluyla mücadeleden önleyici hizmetlere kadar birçok alanda çalışmalara katkı sağlayacağını ifade etti ve araçların teşkilata kazandırılmasında emeği geçen Güvenlik Hizmetleri Destekleme ve Geliştirme Derneği başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Vali Seddar Yavuz, konuşmasında 6 Şubat depremlerinin yalnızca binalara değil insanların psikolojisine ve alışkanlıklarına da etki ettiğini belirterek, güvenlik birimlerinin gayretleriyle suç oranlarının 2022 yılının da altına çekildiğini ifade etti. Vali Yavuz, emniyet ve jandarma birimlerinin fiziki ve donanımsal ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamaya özen gösterdiklerini söyledi ve "Emin olun geleceğin Malatya’sını inşa ettik. Özgüvenle geleceğe bakıyoruz" dedi.

Cumhuriyetin 103. yılının kutlandığı bu günlerde şehitleri ve gazileri rahmetle anan Yavuz, Malatya’nın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile tören sona erdi. Türk bayraklarıyla süslenen 16 araç, törenin tamamlanmasının ardından görev yerlerine uğurlandı.

MALATYA'DA EMNİYET TEŞKİLATI’NIN ARAÇ FİLOSU GÜÇLENDİRİLDİ