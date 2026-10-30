Dolar 49,9461 +0,07%
Euro 55,9913 +0,38%
Bist 10.939,33 -2,03%
Altın Gram 6.426,11 -0,73%
EUR/USD 1,1206 +0,22%
Brent Petrol 112,89 +1,89%
--°

Malatya emniyetine 16 yeni araç: donanım ve güvenlik güçlendirildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 16 yeni araç törenle hizmete alındı; yetkililer donanımın suçla mücadele ve huzura katkısını vurguladı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 12:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya emniyetine 16 yeni araç: donanım ve güvenlik güçlendirildi

Malatya'da emniyet filosu güçlendirildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen yeni hizmet araçları, yerleşke töreniyle göreve başladı. Teslim törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

Tören ve katılımcılar:

Tören, İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, emniyet teşkilatının önceliklerinin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve ilde huzurun devamlılığını temin etmek olduğunu vurguladı. Ay, personelin fedakârlığının yanı sıra teknik imkânların ve araç filosunun güçlendirilmesinin görevleri daha etkin yerine getirme açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Ay, hizmete alınan araçların asayişten trafiğe, suç ve suçluyla mücadeleden önleyici hizmetlere kadar birçok alanda çalışmalara katkı sağlayacağını ifade etti ve araçların teşkilata kazandırılmasında emeği geçen Güvenlik Hizmetleri Destekleme ve Geliştirme Derneği başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Vali Seddar Yavuz, konuşmasında 6 Şubat depremlerinin yalnızca binalara değil insanların psikolojisine ve alışkanlıklarına da etki ettiğini belirterek, güvenlik birimlerinin gayretleriyle suç oranlarının 2022 yılının da altına çekildiğini ifade etti. Vali Yavuz, emniyet ve jandarma birimlerinin fiziki ve donanımsal ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamaya özen gösterdiklerini söyledi ve "Emin olun geleceğin Malatya’sını inşa ettik. Özgüvenle geleceğe bakıyoruz" dedi.

Cumhuriyetin 103. yılının kutlandığı bu günlerde şehitleri ve gazileri rahmetle anan Yavuz, Malatya’nın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile tören sona erdi. Türk bayraklarıyla süslenen 16 araç, törenin tamamlanmasının ardından görev yerlerine uğurlandı.

MALATYA&#039;DA EMNİYET TEŞKİLATI’NIN ARAÇ FİLOSU GÜÇLENDİRİLDİ

MALATYA'DA EMNİYET TEŞKİLATI’NIN ARAÇ FİLOSU GÜÇLENDİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şarampole devrilen otomobilde üç kişi yaralandı, kaza Kızıltepe'de
images

Gece Kızıltepe'de zincirleme kaza: 3 yaralı
images

Tepebaşı geçidinde yağış zinciri: üç araç birbirine girdi, can kaybı yok
images

Butan'da Shintaphu gölü taşması sonrası Gasa'da sel altyapıya zarar verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aksu zabıtasının savunma hazırlığı güçlendirildi: biber gazı eğitiminde uygulamalı tatbikat

Yurtbaşı’nda çalışma seferberliği: başkan Nihat Doğan mahalle mahalle sahada

Adıyaman'da 8 kardeşin desteğiyle cami ve Kur’an kursu hizmete girdi

Şarampole devrilen otomobilde üç kişi yaralandı, kaza Kızıltepe'de

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek