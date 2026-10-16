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Malatya yıkım ihaleleri soruşturmasında ağabeye yakalama kararı

Malatya'daki deprem sonrası yıkım ihalelerine ilişkin soruşturmada, A.B.'nin ağabeyi E.B. hakkında yakalama kararı bulundu; bazı şüpheliler tutuklandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya yıkım ihaleleri soruşturmasında ağabeye yakalama kararı

Malatya'da yıkım ihaleleri soruşturmasında yeni ayrıntılar

Malatya'da deprem sonrası yürütülen yıkım ve enkaz kaldırma ihalelerine ilişkin soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Dosyada daha önce 14 şüphelinin tutuklandığı, bazı isimler hakkında ek işlem ve arama kararı verildiği bildirildi.

Operasyonun kapsamı ve gözaltı süreçleri:

Soruşturma, Mart 2023-Ocak 2024 döneminde Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) kapsamında gerçekleştirilmiş işler üzerine yürütülüyor. Malatya merkezli 7 ilde 31 adrese düzenlenen operasyonlarda toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 14'ü tutuklandı, 1 kişi hakkında ev hapsi; 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 3 şüpheli savcılık tarafından serbest kaldı.

Şüpheliler, yakalama kararı ve mal varlığı işlemleri:

Dosyada, dönemin YİKOB'dan sorumlu Vali Yardımcısı A.B. ile ilgili süreçlerin yanı sıra, A.B.'nin ağabeyi E.B. hakkında yakalama kararı olduğu ve şüphelinin arandığı bildirildi. Dönemin Vali Yardımcısı M.Ö. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilere rüşvet almak ve rüşvet vermek iddiaları yöneltildi; bu kişilerle ilgili olarak mal varlıklarına el konulduğu ve banka hesaplarının dondurulduğu ifade edildi.

Soruşturmanın yürütülmesine devam ediliyor ve yetkililer tarafından ek işlemler ile ifadelerin tamamlanmasının ardından yeni gelişmelerin olabileceği kaydedildi.

MALATYA&#039;DA DEPREM SONRASI YIKIM VE ENKAZ KALDIRMA İHALELERİNE YÖNELİK SORUŞTURMADA YENİ AYRINTILAR...

MALATYA'DA DEPREM SONRASI YIKIM VE ENKAZ KALDIRMA İHALELERİNE YÖNELİK SORUŞTURMADA YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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