Malatya'da bağımlılıkla mücadelede ağustos-eylül bilançosu açıklandı

Malatya’da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nun 3. toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında Valilik Danişment Gazi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, 2026 yılı Ağustos ve Eylül aylarında kurumların yürüttüğü çalışmaların ayrıntıları paylaşıldı.

güvenlik faaliyetleri ve ele geçirilen maddeler:

Açıklamaya göre uyuşturucu ile mücadele kapsamında kolluk kuvvetleri yoğun denetimler yaptı. Bu dönemde 221 önleyici kolluk devriyesi düzenlenirken, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince de 118 yol kontrol devriyesi gerçekleştirildi. Yapılan operasyon ve kontrollerde 23 gram toz esrar, 84 bin 850 sentetik hap ve 7 bin 282,35 gram metamfetamin ele geçirildi.

tütün denetimleri ve idari yaptırımlar:

Tütün ve tütün ürünleriyle mücadele çalışmalarında il genelinde 19 bin 593 işletme denetlendi. Kapalı alanlarda sigara içilmesine izin verdikleri tespit edilen 9 işletmeye toplam 268 bin 480 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 4207 sayılı Kanun’a aykırılık nedeniyle iki işletme hakkında dördüncü ihlal kapsamında 10 gün süreyle kapatma kararı alındı.

sağlık hizmetleri ve bağımlılık tedavisi:

Bağımlılıkla mücadeleye ilişkin sağlık hizmetlerinin verileri de toplantıda yer aldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi verilerine göre, madde bağımlılığı nedeniyle bin 758 kişinin ayakta tedavi gördüğü; hastanede ayrıca 2 kişinin yatarak, 66 kişinin ise ayakta tedavi aldığı belirtildi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi AMATEM biriminde ise 1 kişinin yatarak, 15 kişinin ayakta tedavi gördüğü bildirildi.

destek programları ve kaçakçılıkla mücadele:

Sigarayı bırakmak isteyenlere destek amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki sigara bırakma polikliniği her çarşamba hizmet veriyor; bu dönemde 33 kişinin polikliniğe başvuruda bulunduğu kaydedildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda ise 68 bin 456 paket sigara, 175 bin adet filtre, bin 488 paket sigara kağıdı ve 22,4 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Toplumsal farkındalık çalışmaları:

İl Müftülüğü tarafından üniversite öğrencileri ve gençlere yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü, cami cemaatine yönelik hutbe ve sohbetlerin yanı sıra gençlik buluşmaları ve ziyaretlerin gerçekleştirildiği ifade edildi. Toplantıda kurumlar arası koordinasyonun sürdürülmesi ve önleyici çalışmalara ağırlık verilmesi kararları yeniden vurgulandı.

Kurulun açıklamasında, yürütülen denetim ve tedavi hizmetlerinin devam edeceği, kamu kurumları ile sivil toplum işbirliğinin arttırılarak bağımlılıkla mücadelede sürdürülebilir sonuçlar hedeflendiği belirtildi.

MALATYA’DA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İL KOORDİNASYON KURULU’NUN 3. TOPLANTISI, VALİ SEDDAR YAVUZ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.