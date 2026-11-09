Bursa’da yangın çiftliği kullanılmaz hale getirdi; üç büyükbaş telef oldu

Bursa’da çiftlik yangını: işletme kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde öğleden sonra bir büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın, kısa sürede tüm tesisi sardı. Yangın saat 15.00 sıralarında başladı; nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ve hayvan kurtarma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 50 büyükbaş hayvan kurtarıldı; ancak yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

İtfaiye, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Müdahale sırasında çevre güvenliği de sağlandı ve yangının daha geniş bir alana yayılması engellendi.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın sonucunda çiftlik kullanılamaz hale geldi ve tesisin yapısal hasar gördüğü bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili yetkililer tarafından yapılacak teknik inceleme tamamlandığında, yangının çıkış sebebi ve hasarın boyutu hakkında daha ayrıntılı bilgi verilecek.

BURSA'DA BİR ÇİFTLİKTE YANGIN ÇIKTI