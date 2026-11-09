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Bursa’da yangın çiftliği kullanılmaz hale getirdi; üç büyükbaş telef oldu

Yenişehir'de bir büyükbaş çiftliğinde çıkan yangında itfaiye ekipleri yaklaşık 50 hayvanı kurtardı; 3 hayvan telef oldu ve işletme kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:51

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa’da yangın çiftliği kullanılmaz hale getirdi; üç büyükbaş telef oldu

Bursa’da çiftlik yangını: işletme kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde öğleden sonra bir büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın, kısa sürede tüm tesisi sardı. Yangın saat 15.00 sıralarında başladı; nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ve hayvan kurtarma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 50 büyükbaş hayvan kurtarıldı; ancak yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

İtfaiye, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Müdahale sırasında çevre güvenliği de sağlandı ve yangının daha geniş bir alana yayılması engellendi.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın sonucunda çiftlik kullanılamaz hale geldi ve tesisin yapısal hasar gördüğü bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili yetkililer tarafından yapılacak teknik inceleme tamamlandığında, yangının çıkış sebebi ve hasarın boyutu hakkında daha ayrıntılı bilgi verilecek.

BURSA&#039;DA BİR ÇİFTLİKTE YANGIN ÇIKTI

BURSA'DA BİR ÇİFTLİKTE YANGIN ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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