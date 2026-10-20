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Malatya'da dini nikah iddiası kavga çıkardı: bir kişi ağır yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi'nde saat 07.30'da F.D.'nin saldırısında iki kişi bıçakla yaralandı, birinin durumu ağır.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:01

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da dini nikah iddiası kavga çıkardı: bir kişi ağır yaralandı

Olayın ayrıntıları:

Olay, 07.30 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre F.D., dini nikahlı eşi T.P. ile birlikte olduğunu düşündüğü Z.I.'nın ikametine gitti. Burada F.D. ile karşılaşan iki kişiye ekmek bıçağıyla saldırı olduğu belirtildi.

Çıkan arbedede taraflar birbirine müdahale ederken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleler olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye gönderildi.

Yaralıların durumu:

Yaralananlardan T.P. ve Z.I., bıçak darbeleriyle yaralandı. T.P. önceki müdahalelerin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık ekiplerinden edinilen bilgiye göre hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olay esnasında darp sonucu yaralanan şüpheli F.D. ise ekiplerce yakalandı.

soruşturma ve işlem:

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor. Cumhuriyet savcılığı ve emniyet birimleri, olay yerinde ve çevresinde delil toplama çalışmalarına devam ediyor; olayın nedeni ve gelişimiyle ilgili ifadeler alınıyor. Yetkililer, konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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