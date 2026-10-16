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Yüksekova'da Kayakonak mezrasında yangın: 5 bin bağ ot kül oldu

Yüksekova'nın Kayakonak mezrasında çıkan yangında Vedat Durna'ya ait 5 bin bağ ot kül oldu; itfaiye alevleri çevreye sıçramadan söndürdü.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:06

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yüksekova'da Kayakonak mezrasında yangın: 5 bin bağ ot kül oldu

Yangının çıkışı ve müdahale:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyünün Kayakonak mezrasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ot yığınlarını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve alevler çevredeki diğer ot yığınlarına sıçramadan söndürüldü.

Kayıp ve sonraki durum:

Yangın sonucunda, haberlerde belirtildiği üzere Vedat Durna'ya ait yaklaşık 5 bin bağ ot yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNE BAĞLI BAĞDAŞ KÖYÜNÜN KAYAKONAK MEZRASINDA ÇIKAN YANGINDA, 5 BİN BAĞ...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNE BAĞLI BAĞDAŞ KÖYÜNÜN KAYAKONAK MEZRASINDA ÇIKAN YANGINDA, 5 BİN BAĞ OT KÜL OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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