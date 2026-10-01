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Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 63 bin 900 makaron ve çok sayıda tütün ürünü ele geçirildi

Malatya'da polis ekiplerinin operasyonunda 63.900 bandrolsüz makaron, 650 paket gümrük kaçağı sigara ve çeşitli kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 17:05

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 17:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 63 bin 900 makaron ve çok sayıda tütün ürünü ele geçirildi

Operasyon detayları:

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik risk analizi ve saha çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan planlı çalışmalarda, bir şüpheliye ait ikamet ve iş yerinde arama yapıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 63 bin 900 adet bandrolsüz makaron, 650 paket gümrük kaçağı sigara, 322 deste bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 164 paket ısıtılmış tütün mamulü, 22 adet elektronik sigara ve 25 adet fişek ele geçirildi.

yasal işlemler:

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında, ele geçirilenler ve elde edilen deliller doğrultusunda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

MALATYA&#039;DA 63 BİN 900 ADET BANDROLSÜZ MAKARON, 650 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA VE ÇOK SAYIDA KAÇAK...

MALATYA'DA 63 BİN 900 ADET BANDROLSÜZ MAKARON, 650 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA VE ÇOK SAYIDA KAÇAK TÜTÜN MAMULÜ ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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