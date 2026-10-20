Malatya'da ortak akıl çağrısı, oda başkanlarından birlik vurgusu

keskin ve sadıkoğlu arasında birlik mesajı:

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ile il merkezi ve ilçelerdeki oda başkanları, yeniden seçilen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretin temel mesajı, seçimlerin geride bırakıldığı; bundan sonra tüm kurumların ayrım gözetmeden birlikte çalışması gerektiği oldu.

seçim sonrası birlik ve ayrım yapılmaması:

MESOB Başkanı Şevket Keskin, TSO seçimlerinin tamamlanmasının ardından oda başkanlarıyla birlikte Sadıkoğlu'nu tebrik ettiklerini belirtti ve Malatya'da kurumların birbirinden ayrı düşünülmemesi gerektiğini vurguladı. Keskin, "Bu bir seçimdir. Seçimden sonra oy veren, vermeyen ayrımı yoktur. Herkes bize oy vermiştir" sözleriyle, ayrışmanın kent için zarar vereceğine dikkat çekti.

Keskin ayrıca, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile esnaf ve sanatkâr camiasının iç içe olduğunu belirterek, il ve ilçe oda başkanlarıyla birlikte oda yönetiminin yanında olacaklarının altını çizdi. "Malatya'ya hizmet etmek, Türkiye'ye hizmet etmektir" ifadesiyle yereldeki çabaların ülke genelinde etkisi olduğuna işaret etti.

deprem sonrası toparlanma ve ortak akıl çağrısı:

Keskin, deprem sonrası kentteki yapısal ve ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Özellikle küçük esnaf ve sanatkârların ağır ekonomik baskı altında bulunduğunu belirten Keskin, Malatya için "yıkılmış değil, çökmüş bir şehir" tanımlamasını kullandı ve toparlanma sürecinin hep birlikte yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Kentin yeniden ayağa kalkabilmesi için kamu kurumları, yerel yönetimler, siyasi temsilciler ve sivil toplum kuruluşlarının koordineli çalışmasının önemine vurgu yapıldı. Keskin, yerelde çözülebilecek sorunların öncelikle Malatya'da masaya yatırılmasını, çözülemeyen meselelerin ise Ankara'ya taşınmasını önerdi.

cumhurbaşkanı ile ortak görüşme ve Gaziantep örneği:

Ziyarette öne çıkan bir diğer öneri, Malatya'nın esnaf, tüccar ve sanayicilerinin sorunlarının Ankara'da doğrudan dile getirilmesi amacıyla geniş katılımlı bir ziyaret gerçekleştirilmesi oldu. Keskin, tüm sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etme talebini dile getirdi ve daha önce benzer görüşmelerin yapıldığını hatırlattı.

TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da Gaziantep'teki ortak hareket örneğini işaret ederek, ayrışmadan sinerji oluşturmanın çözüm getireceğini savundu. Sadıkoğlu, esnaf ve ticaret hayatındaki köklü bağlara dikkat çekerek "kökümüz bir" mesajını verdi ve yeni dönemde hiçbir ayrım yapmadan tüm üyelerin hizmetinde olacaklarını söyledi.

istişare ve siyaset üstü dayanışma:

Hem Keskin hem Sadıkoğlu, Malatya sorunlarının siyasi ayrımların ötesinde ele alınması gerektiğini vurguladı. Keskin, "bugüne kadar gerçek anlamda bir ortak akıl olmadı" tespitini paylaştı; Sadıkoğlu ise sivil toplum kuruluşları ile siyasetin üst düzey temsilcilerinin aynı istişare kültürünü benimsemesinin önemini vurguladı.

Taraflar, milletvekilleri, belediye başkanları, Malatya Valiliği ve basın mensuplarının da katılacağı geniş katılımlı toplantılarla hem yerel çözümleri hızlandırma hem de Ankara kapılarını birlikte çalma hedefinde uzlaştı.

Görüşme, karşılıklı iyi dileklerin ardından sona erdi. Ziyarette dile getirilen ortak akıl çağrısı ve Cumhurbaşkanı ile birlikte görüşme önerisi kapsamında önümüzdeki dönemde Malatya'nın esnaf, ticaret, sanayi ve deprem sonrası yeniden yapılanma sorunlarının ilgili kurumlarla ele alınması temennisi yinelendi.

MALATYA ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ (MESOB) BAŞKANI ŞEVKET KESKİN, MALATYA ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANI ALİ EVREN İLE İL MERKEZİ VE İLÇELERDE FAALİYET GÖSTEREN ESNAF ODALARININ BAŞKANLARI, SEÇİMLERİNİ TAMAMLAYARAK YENİDEN GÖREVE GELEN MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) BAŞKANI OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU'NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.