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Çoruh vadisinde butko zeytini teraslarda hasatla ekonomiye katılıyor

Artvin'in Yusufeli ilçesi Yağcılar köyünde teraslarda yetişen Butko zeytininde elle hasat başladı; 2026'de 700 ton sofralık zeytin ve 80 ton zeytinyağı bekleniyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Çoruh vadisinde butko zeytini teraslarda hasatla ekonomiye katılıyor

butko hasadı ve üretim beklentileri:

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yağcılar köyünde, Çoruh Vadisi’nin mikroklimasında yetişen Butko zeytini için hasat sezonu başladı. Eğimli arazilerde oluşturulan teraslarda yetiştirilen ağaçlardan üreticiler tarafından elle toplanan meyveler, bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor. Hasada katılan Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, kent genelinde bu yıl için 700 ton sofralık zeytin ve 80 ton zeytinyağı üretiminin öngörüldüğünü açıkladı.

Vali Ergün'ün verdiği bilgilere göre Artvin'de Merkez, Ardanuç ve ağırlıklı olarak Yusufeli ilçelerinde yürütülen zeytin yetiştiriciliği faaliyetleri, yaklaşık 900 dekar alandaki 25 bin zeytin ağacına dayanıyor. Yağcılar köyünde tek başına 173 dekar alanda üretim yapılıyor ve köydeki iki zeytinyağı işleme atölyesinin toplam kapasitesi yıllık yaklaşık 150 ton zeytin işleme ve 40 ton zeytinyağı elde etme düzeyinde.

yetiştirme koşulları ve verim özellikleri:

Çoruh Vadisi'nin kendine özgü iklim koşulları; düşük asit oranı ve yüksek yağ verimi ile öne çıkan Butko zeytinine elverişli bir ortam sağlıyor. Ortalamada 6 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı elde edilirken, Butko çeşidinde bu verim yaklaşık 4–4,5 kilogramda 1 kilogram seviyesine inebiliyor. Bu farklılık, hem sofralık kalite hem de yağ üretimi açısından bölgeye avantaj sunuyor.

Ancak zorlu arazi koşulları da üretimin karakteristik bir parçası: üreticiler teraslarda bakım ve hasadı tamamen elle gerçekleştiriyor; bu süreç hem yüksek emek yoğunluğu gerektiriyor hem de ürünün doğal üretim yöntemleriyle elde edildiğini vurguluyor.

yaygınlaştırma, tescil ve ticaret çalışmaları:

Yerel idareler ve kurumlar, zeytin yetiştiriciliğini arttırmak ve ürünün ekonomik değerini yükseltmek için ortak çalışmalar yürütüyor. Orman Bölge Müdürlüğü son iki yıldır zeytin çelikleme ve fidan üretimi projeleri yürütürken, bu yıl çeşitli bölgelerde yaklaşık 2 bin zeytin ağacı dikildi. Ayrıca barajların iklim üzerindeki etkisiyle zeytin yetiştirilen alanların 600–700 metre rakıma kadar yükseldiği belirtildi.

Butko zeytininin coğrafi işaret tescili için Artvin Ticaret Borsası ile yürütülen çalışmalar önemli aşama kaydetti; tescil süreci devam ediyor. İl Özel İdaresi aracılığıyla ARTTUR üzerinden hem internet hem mağazalar yoluyla satışa sunulan Butko zeytinyağı, bölgesel pazarlama adımlarının ilk örnekleri arasında yer alıyor. Vali Ergün, üreticilere yönelik tarımsal desteklerin süreceğini bildirdi.

Hasadın ardından Yağcılar köyünde kurulan zeytinyağı üretim tesisinde ilk sıkım yapıldı ve Vali Ergün ile beraberindekiler üretilen yağın tadına baktı. Bölgedeki çalışmalar, hem üretim kapasitesini artırmayı hem de Butko'nun markalaşmasını hedefliyor; önümüzdeki dönemde atölyelerin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla üretim rakamlarının büyümesi bekleniyor.

RTVİN’İN YUSUFELİ İLÇESİNDE, ÇORUH VADİSİ’NİN KENDİNE ÖZGÜ İKLİMİNDE YETİŞEN BUTKO ZEYTİNİNDE...

RTVİN’İN YUSUFELİ İLÇESİNDE, ÇORUH VADİSİ’NİN KENDİNE ÖZGÜ İKLİMİNDE YETİŞEN BUTKO ZEYTİNİNDE HASAT BAŞLADI. YAĞCILAR KÖYÜNDE ÜRETİCİLERLE HASADA KATILAN ARTVİN VALİSİ DR. TURAN ERGÜN, KENT GENELİNDE BU YIL 700 TON SOFRALIK ZEYTİN VE 80 TON ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ BEKLENDİĞİNİ BİLDİRDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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