Malatya'da sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon: 4 bin 79 sentetik hap ele geçirildi

Malatya emniyeti sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri fiziki takipli çalışmalar sonucunda geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler emniyette devam ediyor.

Operasyonun detayları:

Çalışma kapsamında ekipler tarafından 4 ikamet, 2 şahıs, 1 iş yeri ve 1 araç olmak üzere çok noktalı arama yapıldı. Aramalar sırasında elde edilen bulguların, sokak satışı amacı taşıyan dağıtım zincirine işaret ettiği değerlendiriliyor.

Ele geçirilen malzemeler:

Yapılan aramalarda 4 bin 79 adet sentetik ecza hap, 2 gram metamfetamin, 0,60 gram toz esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 64 fişek ele geçirildi. Operasyonda toplam 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, operasyonun sokak satıcılarına yönelik yürütülen fiziki takipler sonucu planlandığını, benzer çalışmalara devam edileceğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç sürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER