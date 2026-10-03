Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon: 4 bin 79 sentetik hap ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 4 bin 79 sentetik ecza hapı, metamfetamin, toz esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 18:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon: 4 bin 79 sentetik hap ele geçirildi

Malatya emniyeti sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri fiziki takipli çalışmalar sonucunda geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler emniyette devam ediyor.

Operasyonun detayları:

Çalışma kapsamında ekipler tarafından 4 ikamet, 2 şahıs, 1 iş yeri ve 1 araç olmak üzere çok noktalı arama yapıldı. Aramalar sırasında elde edilen bulguların, sokak satışı amacı taşıyan dağıtım zincirine işaret ettiği değerlendiriliyor.

Ele geçirilen malzemeler:

Yapılan aramalarda 4 bin 79 adet sentetik ecza hap, 2 gram metamfetamin, 0,60 gram toz esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 64 fişek ele geçirildi. Operasyonda toplam 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, operasyonun sokak satıcılarına yönelik yürütülen fiziki takipler sonucu planlandığını, benzer çalışmalara devam edileceğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç sürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'de geceyi alarma geçiren yangın: park halindeki araç küle döndü
images

Mersin'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı
images

Pamukkale'de patlama sonrası itfaiye köpükle müdahale ediyor
images

Okulun yük asansöründe yaşamını yitiren öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

destici: hayat pahalılığıyla mücadele, üretim ve adalet odaklı bir vizyonla mümkün

Fevzi Çondur güven tazeledi, Aydın Ticaret Borsası'nda tek listeyle seçim tamamlandı

Samsun'da gençlere kurtuluşun izleri sahada öğretildi

Samsun'da gençlere kurtuluşun izleri sahada öğretildi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi