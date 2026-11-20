Malatya'da kavga detayları:

Malatya'da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, saat 20.00 sıraları'nda Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi Ambarcı Sokak mevkiinde meydana geldi.

Olay anı:

İddiaya göre, taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü anlaşmazlık büyüdü ve kavga esnasında bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 kişi bacağından yaralandı.

Sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, emniyet ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı ve sürece yönelik çalışmalar sürüyor.

MALATYA’DA SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI