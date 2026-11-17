Malatya'da su yalaklarının önünde nadir vaşak çifti

Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin yerleştirdiği fotokapanlar, su içmek için gelen iki vaşağın görüntülerini kaydetti. Kısa süreli bu ziyaret, bölgedeki yaban hayatının özgün anlarından birini ortaya koydu.

fotokapanda yakalanan anlar:

Yayımlanan görüntülerde iki vaşağın su yalaklarının bulunduğu alana geldiği, bir süre su içtikleri ve ardından geldikleri yönde ayrılarak gözden kayboldukları görülüyor. Görüntüler, vaşakların yaşam alanındaki olağan davranışlarını doğal bir sahneyle belgeliyor.

doğa koruma için önem:

Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü paylaşımında bu anların yaban hayatının görünür kılınması açısından değerine vurgu yaptı. Yerel düzeyde kurulan su yalaklarının, türlerin su kaynaklarına erişimini kolaylaştırdığı ve izleme çalışmaları için bilgi sağladığı ifade edildi.

Bu tür kayıtlar, yöredeki tür çeşitliliğinin takibi, korunma önlemlerinin planlanması ve halkın doğaya dair farkındalığının artırılması açısından önem taşıyor. Fotokapan görüntüleri, vaşak gibi nadir türlerin davranışlarını belgeleyerek koruma çalışmalarına veri sağlıyor.

MALATYA'DA NADİR GÖRÜLEN VAŞAK ÇİFTİ, SU İÇMEK İÇİN GELDİKLERİ YALAKLARIN ÖNÜNDE FOTOKAPANLARA YANSIDI