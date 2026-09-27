Malatya'da takipli operasyonla 46 bin 189 sentetik ecza hapı yakalandı

Operasyonun detayları:
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında belirlenen 3 ikamet ile 3 şüphelinin üzerinde arama yapıldı ve adreslerde detaylı inceleme yapıldı.
Ele geçirilen miktar ve gözaltılar:
Yapılan aramalarda 46 bin 189 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda hedef konumunda bulunan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmanın kısa durumu:
Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
MALATYA’DA 46 BİN 189 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ
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