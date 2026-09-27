Dolar 48,9783 +0,13%
Euro 55,7561 +0,02%
Bist 12.693,09 -1,60%
Altın Gram 6.605,82 -2,92%
EUR/USD 1,1379 -0,13%
Brent Petrol 99,28 +1,89%
--°

Malatya'da takipli operasyonla 46 bin 189 sentetik ecza hapı yakalandı

Malatya'da Narkotik Şube ekiplerinin fiziki takipli operasyonunda 46 bin 189 sentetik ecza hapı ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da takipli operasyonla 46 bin 189 sentetik ecza hapı yakalandı

Operasyonun detayları:

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında belirlenen 3 ikamet ile 3 şüphelinin üzerinde arama yapıldı ve adreslerde detaylı inceleme yapıldı.

Ele geçirilen miktar ve gözaltılar:

Yapılan aramalarda 46 bin 189 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda hedef konumunda bulunan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın kısa durumu:

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

MALATYA’DA 46 BİN 189 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ

MALATYA’DA 46 BİN 189 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bekçi kulübesinde ısınma için odun yaktığı iddia edilen kişi ölü bulundu
images

Park halindeki kamyonetin motoru alev aldı, İpekyolu'nda geriye hurda kaldı
images

Ambulansa binmek için polisle pazarlık yapan Burdur sakini hastaneden ayrıldı
images

Han'dan kent merkezine giderken ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da vizyonu işe dönüştüren projeler: üretim, meslek lisesi ve lojistik

Darende'de yılanlar çarşı merkezine ve mahalle sokaklarına indi

İkiz kardeşlerin aynı kışlada omuz omuza vatani görev sevinci

Ordu'da Boztepe'yi saran sis, martılarla tablo oluşturdu

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi