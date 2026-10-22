Malatya'da tartışma sonrası kadın yaşamını yitirdi, şüpheli araçta intihar girişiminde bulundu

olayın gelişimi:

Olay, saat 11.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Akbulut ile eşi Perihan Akbulut (61) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Akbulut eşini karın bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan Perihan Akbulut yere yığılırken çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

sağlık müdahaleleri ve hastaneye sevk:

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Perihan Akbulut kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

şüphelinin kaçışı ve intihar girişimi:

Olay yerinden kaçan Hasan Akbulut, polis ekipleri tarafından Gönültaş Caddesi üzerinde sıkıştırıldı. Bu noktada şahıs, aracının içinde boğazını bıçaklayarak intihara kalkıştı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hasan Akbulut Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin verdiği bilgiye göre şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili emniyet birimleri soruşturma başlattı; polis ekipleri ifadeler alıp delil toplama çalışması yürütüyor. Adli süreç ve soruşturmanın ayrıntıları yetkili birimler tarafından açıklanacak.

OLAYIN ARDINDAN KAÇAN EŞİ İSE POLİS EKİPLERİNCE SIKIŞTIRILDIĞI ARAÇTA BOĞAZINI BIÇAKLA KESEREK İNTİHARA KALKIŞTI.